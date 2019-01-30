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В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

Рубрика: общество

30.01.2019 16:46

фото с сайта pixabay.com

Выставка «Удивительный мир пауков» представлялась в Мадриде, Лиссабоне, Мюнхене и других зарубежных городах. 

Начиная с 9 февраля в здании Искитимского историко-художественного музея можно будет увидеть одних из самых редких и экзотических пауков. Всего будет представлено 40 живых членистоногих, среди которых чёрная вдова, птицеед-голиаф, азиатский лесной скорпион и многие другие. 

Пауки находятся в стеклянных террариумах, благодаря чему посетители смогут  рассмотреть живых пауков вблизи и запечатлеть их на камеру.

Напомним, в Новосибирске открылась выставка о революционных изобретениях немецких учёных.

Теги: выставки

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сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:57 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

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вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

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