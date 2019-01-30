В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера
Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города
Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области
В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка
Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране
Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске
Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей
В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауковРубрика: общество
30.01.2019 16:46
фото с сайта pixabay.com
Выставка «Удивительный мир пауков» представлялась в Мадриде, Лиссабоне, Мюнхене и других зарубежных городах.
Начиная с 9 февраля в здании Искитимского историко-художественного музея можно будет увидеть одних из самых редких и экзотических пауков. Всего будет представлено 40 живых членистоногих, среди которых чёрная вдова, птицеед-голиаф, азиатский лесной скорпион и многие другие.
Пауки находятся в стеклянных террариумах, благодаря чему посетители смогут рассмотреть живых пауков вблизи и запечатлеть их на камеру.
Напомним, в Новосибирске открылась выставка о революционных изобретениях немецких учёных.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера
Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города
Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области
В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка
Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране
Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске
Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей
Статьи по теме
История из воска
Чем интересна уникальная выставка восковых фигур и кунсткаме...
Это штука элитарная
Сколько стоит сибирское современное искусство на родин...
На кого ты нас
Десять человек, способных заменить покинувшего Новосибирск Артёма...
Новости по теме
Популярное