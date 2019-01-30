В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

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Выставка «Удивительный мир пауков» представлялась в Мадриде, Лиссабоне, Мюнхене и других зарубежных городах.

Начиная с 9 февраля в здании Искитимского историко-художественного музея можно будет увидеть одних из самых редких и экзотических пауков. Всего будет представлено 40 живых членистоногих, среди которых чёрная вдова, птицеед-голиаф, азиатский лесной скорпион и многие другие.

Пауки находятся в стеклянных террариумах, благодаря чему посетители смогут рассмотреть живых пауков вблизи и запечатлеть их на камеру.

Напомним, в Новосибирске открылась выставка о революционных изобретениях немецких учёных.