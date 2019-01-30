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В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

Рубрика: экономика

30.01.2019 18:12

фото с сайта pixabay.com

Минсельхоз Новосибирской области объявил о новых мерах для обеспечения жителей качественными продуктами и развития экспорта.

В рамках нового нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» с 2019 года в Новосибирской области планируют увеличить объёмы производства свинины, птицы и яиц. Это поможет обеспечить население качественными продуктами и развить экспортный потенциал.

Как отметил региональный министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, на данный момент полностью обеспечивается потребность области в данных продуктах. Он сообщил, что в в области также растут объёмы производства молока.

Теперь же перед Новосибирской области стоит задача к 2024 году увеличить производство: молока до 735 тысяч тонн (606,6 тонн сейчас), мяса скота и птицы до 256 тысяч тонн (182, 1 тысяча сейчас) и нарастить не менее 30 тысяч голов коров специализированных мясных пород.

Эффективность производства будут повышать в том числе и с помощью современных технологий и применения лучшей мировой генетики. В регионе планируют открывать новые предприятия по производству сыров, которые также будут идти и на экспорт.

Господдержка отрасли животноводства в 2019 году, как отметил Евгений Лещенко, составила 718 млн рублей. Это больше, чем в 2018 году, на 24 %.

“Это средства федерального и регионального бюджетов, которые направлялись в рамках областной госпрограммы. Увеличение бюджетных ассигнований отмечается практически по всем направлениям поддержки отрасли. На 2019 год объёмы государственной поддержки отрасли животноводства останутся приблизительно на уровне прошлого года, появятся новые направления. По направлению поддержки молочного скотоводства ожидается увеличение лимитов федерального бюджета”, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в ноябре фабрика по производству кормов для животных, расположенная в Новосибирской области, объявила о готовности приступить к поставке продукции в Китай.

Теги: экспорт еда сельское хозяйство Правительство Новосибирской области Минсельхоз производство

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