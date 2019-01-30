В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

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В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалидаРубрика: проиcшествия
30.01.2019 19:21
фото с сайта pixabay.com
Авиакомпания “Алроса” не предоставила женщине с инвалидностью помощь при высадки из самолёта в Новосибирске, за что теперь заплатит штраф.
Мировой судья Обского судебного участка Новосибирской области оштрафовал авиакомпанию-перевозчика “Алроса” на 20 тысяч рублей. Такое наказание было назначено за нарушение требований закона при перевозки маломобильных групп населения.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 21 октября женщина с инвалидностью 1 группы полетела из Москвы в Новосибирск. При этом она заранее предупреждала авиакомпанию, что является маломобильным пассажиром и ей потребуются помощь при высадке в аэропорту.
Однако перевозчик не уведомил аэропорт об этом, и женщине не смогли помочь при высадки из самолёта.
“По результатам проверки Новосибирским транспортным прокурором директору авиакомпании внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о защите прав инвалидов”, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в январе новосибирский водитель такси отказывался вести колясочницу, пока она не доплатит за перевозку кресла.
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