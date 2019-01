В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

Рубрика: афиша

кадр из фильма «Богемская рапсодия» с сайта kinopoisk.ru

Новосибирские зрители смогут в кинотеатрах петь хиты легендарной рок-группы.

Объединённая киносеть «Формула кино / Синема Парк» объявила о запуске эксклюзивной караоке-версии картины «Богемская рапсодии». Её покажут во всех кинотеатрах сети с 31 января по 6 февраля.

Фильм будут демонстрировать с текстами песен. Это позволит зрителям подпевать во время просмотра.

«Всего в саундтрек вошло 22 композиции, включая такие хиты как "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Crazy Little Thing Called Love", "Another Bites the Dust" и, конечно, "Bohemian Rhapsody"», – сообщили в киносети.

В Новосибирске к данной сети относятся кинотеатры: «Формула Кино Аура», «Кронверк Синема Мегаплекс», «Синема Парк Роял Парк», «Синема Парк Сан Сити».

