5 баллов
-21
66.1 75.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

вчера 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

вчера 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

вчера 10:58 Хроника 0 Коммент.

При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ века

вчера 10:33 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

вчера 10:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

Рубрика: афиша

31.01.2019 08:54

кадр из фильма «Богемская рапсодия» с сайта kinopoisk.ru

Новосибирские зрители смогут в кинотеатрах петь хиты легендарной рок-группы.

Объединённая киносеть «Формула кино / Синема Парк» объявила о запуске эксклюзивной караоке-версии картины «Богемская рапсодии». Её покажут во всех кинотеатрах сети с 31 января по 6 февраля.

Фильм будут демонстрировать с текстами песен. Это позволит зрителям подпевать во время просмотра.

«Всего в саундтрек вошло 22 композиции, включая такие хиты как "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Crazy Little Thing Called Love", "Another Bites the Dust" и, конечно, "Bohemian Rhapsody"», – сообщили в киносети.

В Новосибирске к данной сети относятся кинотеатры: «Формула Кино Аура», «Кронверк Синема Мегаплекс», «Синема Парк Роял Парк», «Синема Парк Сан Сити».

Напомним, в феврале новосибирцам покажут классику итальянского кинематографа.

Теги: музыка кино кинотеатры

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

вчера 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

вчера 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

вчера 10:58 Хроника 0 Коммент.

При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ века

вчера 10:33 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

вчера 10:15 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.01.2019

Одиссея на колёсах

Фильм «Зелёная книга»: справочник по «чёрным» местам как...

Читать далее
Image
26.12.2018

Соблазниться и стать свиньёй

Под видом новогодней комедии притаили...

Читать далее
Image
25.10.2018

Документально о недокументальном

Новосибирское документальное...

Читать далее
Image
10.10.2018

Продлить лето

Что такое «аттракцион — вечная жизнь» и как серьёзный российский ...

Читать далее
Image
22.09.2018

Сохранить любой ценой

Можно ли сохранить историческое здание бывшего кин...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее

Новости по теме

Классику итальянского кинематографа покажут в Новосибирске вчера 13:02 Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций 29.01.2019 В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки 25.01.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибир...

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбас...

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

Image

Следком начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса п...

Image

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 граду...