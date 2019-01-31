В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

ФОТО С САЙТА МЭРИИ НОВОСИБИРСКА

В рамках подготовки в МЧМ-2023 по хоккею Новосибирск обустроят новыми «умными остановками».

Мэр Анатолий Локоть подписал перечень технических характеристик остановок в городе. Согласно документу, «умная остановка» должна быть оснащена тревожной кнопкой вызова по номеру 112, разъёмами для зарядки телефонов, видеонаблюдением, бесплатным Wi-Fi, интерактивным табло и расписанием транспорта. Также она будет освещена, защищена от осадков и оборудована информационно-навигационной системой распознавания речи.

На данный момент «умные остановки» есть на Доме Ленина, на площади Ленина возле НГУАДИ и на ЦУМе. В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею среди молодёжи в городе разработают шесть гостевых маршрутов с такими остановками. Они должны будут охватить основные магистрали города.

«Остановочные пункты будут устанавливаться с соблюдением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Новосибирска. Для этого разработан каталог объектов инновационной городской среды проекта "Умные остановки", в котором предложены несколько типовых архитектурных решений», – сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Также там отметили, что павильоны будут сделаны из антивандальных материалов и легко очищаться от надписей и объявлений.

Напомним, в январе стало известно, что жителям Мочища придётся ждать новую автобусную остановку до 2022 года.