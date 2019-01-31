В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

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В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях городаРубрика: общество
31.01.2019 07:22
ФОТО С САЙТА МЭРИИ НОВОСИБИРСКА
В рамках подготовки в МЧМ-2023 по хоккею Новосибирск обустроят новыми «умными остановками».
Мэр Анатолий Локоть подписал перечень технических характеристик остановок в городе. Согласно документу, «умная остановка» должна быть оснащена тревожной кнопкой вызова по номеру 112, разъёмами для зарядки телефонов, видеонаблюдением, бесплатным Wi-Fi, интерактивным табло и расписанием транспорта. Также она будет освещена, защищена от осадков и оборудована информационно-навигационной системой распознавания речи.
На данный момент «умные остановки» есть на Доме Ленина, на площади Ленина возле НГУАДИ и на ЦУМе. В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею среди молодёжи в городе разработают шесть гостевых маршрутов с такими остановками. Они должны будут охватить основные магистрали города.
«Остановочные пункты будут устанавливаться с соблюдением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Новосибирска. Для этого разработан каталог объектов инновационной городской среды проекта "Умные остановки", в котором предложены несколько типовых архитектурных решений», – сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Также там отметили, что павильоны будут сделаны из антивандальных материалов и легко очищаться от надписей и объявлений.
Напомним, в январе стало известно, что жителям Мочища придётся ждать новую автобусную остановку до 2022 года.
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