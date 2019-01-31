5 баллов
-21
66.1 75.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

вчера 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

вчера 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

вчера 10:58 Хроника 0 Коммент.

При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ века

вчера 10:33 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

вчера 10:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

Рубрика: общество

31.01.2019 07:22

ФОТО С САЙТА МЭРИИ НОВОСИБИРСКА

 

В рамках подготовки в МЧМ-2023 по хоккею Новосибирск обустроят новыми «умными остановками».

Мэр Анатолий Локоть подписал перечень технических характеристик остановок в городе. Согласно документу, «умная остановка» должна быть оснащена тревожной кнопкой вызова по номеру 112, разъёмами для зарядки телефонов, видеонаблюдением, бесплатным Wi-Fi, интерактивным табло и расписанием транспорта. Также она будет освещена, защищена от осадков и оборудована информационно-навигационной системой распознавания речи.

На данный момент «умные остановки» есть на Доме Ленина, на площади Ленина возле НГУАДИ и на ЦУМе. В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею среди молодёжи в городе разработают шесть гостевых маршрутов с такими остановками. Они должны будут охватить основные магистрали города.

«Остановочные пункты будут устанавливаться с соблюдением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Новосибирска. Для этого разработан каталог объектов инновационной городской среды проекта "Умные остановки", в котором предложены несколько типовых архитектурных решений», – сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Также там отметили, что павильоны будут сделаны из антивандальных материалов и легко очищаться от надписей и объявлений.

Напомним, в январе стало известно, что жителям Мочища придётся ждать новую автобусную остановку до 2022 года.

Теги: общественный транспорт Мэрия Новосибирска МЧМ-2023

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

вчера 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

вчера 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

вчера 10:58 Хроника 0 Коммент.

При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ века

вчера 10:33 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

вчера 10:15 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.01.2019

Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город...

Читать далее
Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
22.05.2018

Реставрация на миллион

Как памятники архитектуры и культуры выживают в ...

Читать далее
Image
17.05.2018

В режиме ожидания

Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...

Читать далее
Image
14.05.2018

Сверхзадачи и сверхлюди

Сборная Новосибирской области по шахматам заво...

Читать далее
Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее

Новости по теме

В Барнауле троллейбус врезался в дерево 29.01.2019 В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана 29.01.2019 Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске 26.01.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибир...

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбас...

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

Image

Следком начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса п...

Image

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 граду...