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Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

30.01.2019 12:57

Фото с сайта pixabay.com

Пожар в Кольцове произошёл утром и многие ещё были дома; всего удалось спасти 20 человек, из которых 10 – дети.

В пятиэтажном доме в Кольцове загорелась квартира на первом этаже. Пожар произошёл сегодня, 30 января, в 8:06. Пожарные сразу прибыли на место происшествия. Густое задымление было на всех этажах подъезда, но в квартиры дым проникнуть не успел.

Во время пожара эвакуировали 20 человек, из них 10 детей. С третьего по пятый этаж люди не могли эвакуироваться сами, им помогли спасатели с помощью специального оборудования.

«Пожар был полностью ликвидирован только в 10:15. Один человек погиб, двоих госпитализировали», – рассказали в пресс-службе МЧС.

В квартире, в которой начался пожар, повреждены бытовые и домашние вещи, хозяева нуждаются в медицинской помощи. Причины возгорания специалисты ещё не установили. 

Напомним, 28 января 2019 года пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске.

Теги: пожар Кольцово

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сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

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вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

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вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:40 Хроника 0 Коммент.

Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

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