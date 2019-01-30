Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

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Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
30.01.2019 12:57
Фото с сайта pixabay.com
Пожар в Кольцове произошёл утром и многие ещё были дома; всего удалось спасти 20 человек, из которых 10 – дети.
В пятиэтажном доме в Кольцове загорелась квартира на первом этаже. Пожар произошёл сегодня, 30 января, в 8:06. Пожарные сразу прибыли на место происшествия. Густое задымление было на всех этажах подъезда, но в квартиры дым проникнуть не успел.
Во время пожара эвакуировали 20 человек, из них 10 детей. С третьего по пятый этаж люди не могли эвакуироваться сами, им помогли спасатели с помощью специального оборудования.
«Пожар был полностью ликвидирован только в 10:15. Один человек погиб, двоих госпитализировали», – рассказали в пресс-службе МЧС.
В квартире, в которой начался пожар, повреждены бытовые и домашние вещи, хозяева нуждаются в медицинской помощи. Причины возгорания специалисты ещё не установили.
Напомним, 28 января 2019 года пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске.
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