Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

фото из группы АСС НСО «ВКонтакте»

Под Новосибирском врачи скорой помощи из-за непроходимости дорог не смогли добраться до мужчины, у которого стало плохо с сердцем.

Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда помогли скорой помощи добраться до пациента. Информация об этом появилась в группе Аварийно-спасательной службы НСО в соцсети «ВКонтакте».

Звонок дежурному АСС НСО поступил 29 февраля в 16:20. Очевидец рассказал о том, что у сторожа детского оздоровительного лагеря стало плохо с сердцем. ДОЛ «Берёзка» располагается возле деревни Бурундуково Куйбышевского района, дороги к учреждению заметены, машина скорой помощи подъехать к нему не может.

Спасатели прибыли на место через 40 минут, их уже ждала машина скорой. Пока врач пешком добирался до мужчины, которому требовалась помощь, спасатели на снегоболотоходе подъехали к лагерю и доставили врача и пострадавшего в машину скорой.

Напомним, в январе новосибирские спасатели помогли вызволить из машины двухлетнюю девочку.