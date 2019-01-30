Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

Лента новостейПредложить новость
В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка
Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске
Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей
МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов
Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок
«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане
Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателейРубрика: проиcшествия
30.01.2019 10:58
фото из группы АСС НСО «ВКонтакте»
Под Новосибирском врачи скорой помощи из-за непроходимости дорог не смогли добраться до мужчины, у которого стало плохо с сердцем.
Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда помогли скорой помощи добраться до пациента. Информация об этом появилась в группе Аварийно-спасательной службы НСО в соцсети «ВКонтакте».
Звонок дежурному АСС НСО поступил 29 февраля в 16:20. Очевидец рассказал о том, что у сторожа детского оздоровительного лагеря стало плохо с сердцем. ДОЛ «Берёзка» располагается возле деревни Бурундуково Куйбышевского района, дороги к учреждению заметены, машина скорой помощи подъехать к нему не может.
Спасатели прибыли на место через 40 минут, их уже ждала машина скорой. Пока врач пешком добирался до мужчины, которому требовалась помощь, спасатели на снегоболотоходе подъехали к лагерю и доставили врача и пострадавшего в машину скорой.
Напомним, в январе новосибирские спасатели помогли вызволить из машины двухлетнюю девочку.
Комментарии
Лента новостей
В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка
Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске
Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей
МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов
Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок
«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане
Статьи по теме
Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова
Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...
Новости по теме
Популярное