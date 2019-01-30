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Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

Рубрика: проиcшествия

30.01.2019 10:58

фото из группы АСС НСО «ВКонтакте»

Под Новосибирском врачи скорой помощи из-за непроходимости дорог не смогли добраться до мужчины, у которого стало плохо с сердцем.

Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда помогли скорой помощи добраться до пациента. Информация об этом появилась в группе Аварийно-спасательной службы НСО в соцсети «ВКонтакте».

Звонок дежурному АСС НСО поступил 29 февраля в 16:20. Очевидец рассказал о том, что у сторожа детского оздоровительного лагеря стало плохо с сердцем. ДОЛ «Берёзка» располагается возле деревни Бурундуково Куйбышевского района, дороги к учреждению заметены, машина скорой помощи подъехать к нему не может. 

Спасатели прибыли на место через 40 минут, их уже ждала машина скорой. Пока врач пешком добирался до мужчины, которому требовалась помощь, спасатели на снегоболотоходе подъехали к лагерю и доставили врача и пострадавшего в машину скорой.

Напомним, в январе новосибирские спасатели помогли вызволить из машины двухлетнюю девочку.

Теги: Новосибирская область спасатели

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Предложить новость

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

В Барнауле троллейбус врезался в дерево

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 градусов

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити»

вчера 16:40 Хроника 0 Коммент.

Учитель в Бурятии заставил учеников надеть противогазы за опоздание на урок

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе модернизировали автоматический полигон отходов

вчера 15:13 Экономика 0 Коммент.

Следователи передали в суд дело фотографа-вуайериста

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

«Единую Россию» в Новосибирской области возглавил ветеран войны в Афганистане

вчера 13:11 Политика 0 Коммент.

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вчера 12:59 Общество 0 Коммент.

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