3 балла
-13
66.1 75.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

сегодня 20:03 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

сегодня 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

сегодня 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

сегодня 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

сегодня 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

Рубрика: woman, общество

30.01.2019 20:03

фото с сайта pixabay.com

Статистика показала, что среди омичей нередко находятся молодожёны возрастом за 75 и выше.

Начальник управления омского ЗАГС Наталья Биляченко рассказала о статистике по бракосочетаниям за 2018 год. Так, в регионе чаще всего мужчины женятся в возрасте от 25 до 29 лет, а женщины выходят замуж с 18 до 24 лет. Но везде есть и исключения.

«Самым зрелым парам новобрачных на момент заключения исполнилось: мужчине — 97, женщине — 89. В зрелом возрасте — 75 и более лет — вступили в брак 35 мужчин и 17 женщин», — передали слова Натальи Биляченко в “Новом Омске”.

Что же касается ранних браков, совершаемых до 18 лет, то в них чаще всего вступали девушки: 74 невесты на 9 юных женихов. Всего было пять пар, где оба супруга не достигли совершеннолетия.

Самый короткий брак в Омске продлился 47 дней. Наиболее пожилыми разведёнными стала пара, где мужу было 86 лет, а жене 80 лет. А самым молодым супругам, подавшим на развод, было по 18 лет.

Напомним, в январе новосибирцы рассказали исследователям о своей готовности к браку.

 

Теги: семьи любовь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

сегодня 20:03 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

сегодня 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

сегодня 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

сегодня 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

сегодня 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

В Роскачестве назвали лучшие приложения для изучения английского языка

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

вчера 22:11 Общество 0 Коммент.

Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
14.11.2018

Я влюбился и переезжаю к тебе

Пост о том, как «Жуковка» круто измен...

Читать далее
Image
02.11.2018

Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу

Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...

Читать далее
Image
02.11.2018

Не любовь, а эпидемия

К чему приводит роман с абьюзером и как спасаться

Читать далее
Image
15.01.2018

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

Об отказах родителей лечить детей от ВИЧ и ту...

Читать далее
Image
18.09.2017

Роскошная женщина всегда готова

Для чего Бог создал женщину и в...

Читать далее

Новости по теме

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности сегодня 07:22 Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ 26.01.2019 Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку 17.01.2019 В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр 11.01.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибир...

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбас...

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки...

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

Image

Следком начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса п...