В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

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Статистика показала, что среди омичей нередко находятся молодожёны возрастом за 75 и выше.

Начальник управления омского ЗАГС Наталья Биляченко рассказала о статистике по бракосочетаниям за 2018 год. Так, в регионе чаще всего мужчины женятся в возрасте от 25 до 29 лет, а женщины выходят замуж с 18 до 24 лет. Но везде есть и исключения.

«Самым зрелым парам новобрачных на момент заключения исполнилось: мужчине — 97, женщине — 89. В зрелом возрасте — 75 и более лет — вступили в брак 35 мужчин и 17 женщин», — передали слова Натальи Биляченко в “Новом Омске”.

Что же касается ранних браков, совершаемых до 18 лет, то в них чаще всего вступали девушки: 74 невесты на 9 юных женихов. Всего было пять пар, где оба супруга не достигли совершеннолетия.

Самый короткий брак в Омске продлился 47 дней. Наиболее пожилыми разведёнными стала пара, где мужу было 86 лет, а жене 80 лет. А самым молодым супругам, подавшим на развод, было по 18 лет.

Напомним, в январе новосибирцы рассказали исследователям о своей готовности к браку.