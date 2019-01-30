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Запись детей в первый класс в новосибирских школах начнется в полночь 1 февраля

Рубрика: общество

30.01.2019 14:33

фото с сайта unsplash.com

Министерство образования Новосибирской области рекомендует использовать портал «Госуслуги» для выбора школы; чиновники уверяют, что сайт в этом году справится с наплывом посетителей.

Около 38 тысяч детей в Новосибирской области впервые сядут за парты в новом учебном году. Как рассказали в региональном министерстве образования, записать ребёнка в первый класс можно, когда ему исполнится шесть лет и шесть месяцев. Для тех, кто идёт в школу по месту прописки, процесс стартует 1 февраля, а закончится 30 июня. Но если родители хотят устроить ребёнка в школу не по месту прописки, заявления нужно будет подавать с 1 июля. 

Уже в полночь 1 февраля записаться в школу на своем микроучастке по месту жительства на всей территории области можно будет через личный кабинет портала «Госуслуги» как на сайте, так и в мобильном приложении. Как отмечают в региональном правительстве, преимущество такого способа в сохранении единой очереди и фиксации по времени в единой базе данных.  

«В этом году мы ждём 38 000 первоклассников и надеемся что приёмная компания пройдёт достаточно организованно», – заявила заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Приём и учёт заявлений также будет проходить через мобильное приложение единой информационной системы «Электронная школа». Как отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в этом году сбоев в работе интернет-ресурсов быть не должно – нагрузочное тестирование было проведено как для федерального портала «Госуслуги», так и для «Электронной школы».

Напомним, в январе вспышка гриппа привела к отмене занятий в школах.

Теги: школа госуслуги

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Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

сегодня 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

сегодня 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

сегодня 12:57 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране

сегодня 08:09 Работа 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев считает, что характер важнее внешности

сегодня 07:22 Woman 0 Коммент.

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Чистящий остановку от снега «чиновник» оказался обычным актёром омского театра

вчера 19:24 Афиша 0 Коммент.

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вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже

вчера 18:30 Недвижимость 0 Коммент.

Завод «Экран» намерен отсудить у «Новосибирскэнергосбыта» 769 миллионов рублей

вчера 18:19 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский музыкальный театр займётся изготовлением декораций

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

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