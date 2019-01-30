Запись детей в первый класс в новосибирских школах начнется в полночь 1 февраля

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Запись детей в первый класс в новосибирских школах начнется в полночь 1 февраляРубрика: общество
30.01.2019 14:33
фото с сайта unsplash.com
Министерство образования Новосибирской области рекомендует использовать портал «Госуслуги» для выбора школы; чиновники уверяют, что сайт в этом году справится с наплывом посетителей.
Около 38 тысяч детей в Новосибирской области впервые сядут за парты в новом учебном году. Как рассказали в региональном министерстве образования, записать ребёнка в первый класс можно, когда ему исполнится шесть лет и шесть месяцев. Для тех, кто идёт в школу по месту прописки, процесс стартует 1 февраля, а закончится 30 июня. Но если родители хотят устроить ребёнка в школу не по месту прописки, заявления нужно будет подавать с 1 июля.
Уже в полночь 1 февраля записаться в школу на своем микроучастке по месту жительства на всей территории области можно будет через личный кабинет портала «Госуслуги» как на сайте, так и в мобильном приложении. Как отмечают в региональном правительстве, преимущество такого способа в сохранении единой очереди и фиксации по времени в единой базе данных.
«В этом году мы ждём 38 000 первоклассников и надеемся что приёмная компания пройдёт достаточно организованно», – заявила заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Приём и учёт заявлений также будет проходить через мобильное приложение единой информационной системы «Электронная школа». Как отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в этом году сбоев в работе интернет-ресурсов быть не должно – нагрузочное тестирование было проведено как для федерального портала «Госуслуги», так и для «Электронной школы».
Напомним, в январе вспышка гриппа привела к отмене занятий в школах.
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