Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Власти призывают новосибирцев сохранять спокойствие.

Новую волну сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в различных учреждениях Новосибирска, власти считают провокацией. Антитеррористическая комиссия региона (АТК) сообщает, что по поводу поступивших сигналов приняты все необходимые меры. Как отмечают в АТК, эвакуация людей из зданий в таких случаях является обязательной. Но к такой вынужденной мере просят отнестись с пониманием и сохранять спокойствие.

«Не исключено, что сегодняшние сообщения являются очередной информационной атакой. Предварительный анализ массовых сигналов о минировании зданий в регионе 28 января этого года свидетельствует, что они поступали из-за пределов Российской Федерации. После проведения проверок информация о наличии в зданиях взрывных устройств не подтвердилась», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на Антитеррористическую комиссию региона.

Также ситуацию сегодня прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Мы продолжаем свою работу, параллельно задействованы все необходимые алгоритмы по этой проблеме», – заявил глава городской администрации.

Электронные письма с предупреждением о заложенных взрывных устройствах начали поступать в учреждения региона в полдень 31 января. На данный момент известно как минимум о двух десятках детских садов и школ. Также в списке мэрия Новосибирска, бизнес-центры, администрация города Обь.

Напомним, предыдущая волна сообщений о минировании зданий в Новосибирске произошла 28 января.