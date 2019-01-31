Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

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Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствахРубрика: общество
31.01.2019 14:55
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Власти призывают новосибирцев сохранять спокойствие.
Новую волну сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в различных учреждениях Новосибирска, власти считают провокацией. Антитеррористическая комиссия региона (АТК) сообщает, что по поводу поступивших сигналов приняты все необходимые меры. Как отмечают в АТК, эвакуация людей из зданий в таких случаях является обязательной. Но к такой вынужденной мере просят отнестись с пониманием и сохранять спокойствие.
«Не исключено, что сегодняшние сообщения являются очередной информационной атакой. Предварительный анализ массовых сигналов о минировании зданий в регионе 28 января этого года свидетельствует, что они поступали из-за пределов Российской Федерации. После проведения проверок информация о наличии в зданиях взрывных устройств не подтвердилась», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на Антитеррористическую комиссию региона.
Также ситуацию сегодня прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Мы продолжаем свою работу, параллельно задействованы все необходимые алгоритмы по этой проблеме», – заявил глава городской администрации.
Электронные письма с предупреждением о заложенных взрывных устройствах начали поступать в учреждения региона в полдень 31 января. На данный момент известно как минимум о двух десятках детских садов и школ. Также в списке мэрия Новосибирска, бизнес-центры, администрация города Обь.
Напомним, предыдущая волна сообщений о минировании зданий в Новосибирске произошла 28 января.
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Лента новостей
В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей
В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь
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