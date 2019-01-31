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Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

Рубрика: общество

31.01.2019 12:32

скриншот с Youtube.com

По версии следствия, Алексей Дорофеев допустил многочисленные нарушения закона о контрактной системе.

В Новосибирской области завершено предварительное следствие по уголовному делу о хищениях бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству в рабочем посёлке Колывань. Как стало известно Сиб.фм, обвинение предъявлено директору компании «Строитель», которая в 2017 году должна была благоустроить площадку перед ДК «Юность» и зданием ЗАГСа, а также улицу Московскую. Сумма контракта составила 7,5 миллиона рублей.

Как установило следствие, в актах приёма и справках о стоимости выполненных работ были указаны ложные сведения, при этом документы были подписаны главой администрации Колывани Алексеем Дорофеевым и оплачены в полном объёме из бюджета муниципального образования. В начале января следствие предъявило руководителю «Строителя» обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено с использованием служебного положения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования были выявлены случаи нарушения закона и самим экс-главой Колывани Алексеем Дорофеевым. Следователи утверждают, что он знал о том, что контроль над строительными работами фактически не осуществляется, но тем не менее подписал акты приёма без проверки сведений.

В результате 26 января следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра — его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Алексей Дорофеев был главой Колывани с февраля 2017 по февраль 2018 года и ушёл в отставку после трагической гибели двух детей в яме, оставленной коммунальщиками.

Примечательно, что к двоим предшественникам Алексея Дорофеева на посту мэра Колывани также были претензии с стороны правоохранительных органов – их обвиняли в халатности и превышении должностных полномочий.

Напомним, в конце декабря в отношении депутата Чемальского райсовета народных депутатов возбудили уголовное дело о нанесении побоев — мужчина подрался с женщиной и подростком в кафе, где отказался оплачивать счёт.

Теги: расследование следствие

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сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

вчера 20:03 Woman 0 Коммент.

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вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

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