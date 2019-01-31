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ХК “Сибирь” проиграл в матче с "Йокеритом" во время овертайма

Рубрика: общество

31.01.2019 22:04

фото с сайта ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб из Хельсинков прервал затянувшуюся серию поражений в Новосибирске, обыграв “Сибирь” на их родине впервые за два с половиной года.

Сегодня, 31 января, в новосибирском ледовом дворце спорта “Сибирь” состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК “Сибирь”  и ХК “Йокерит” (Хельсинки). “Шуты” уже в течении трёх последних сезонов и текущего тоже стабильно остаются в числе лидеров в Западной конференции.

“Подопечные Лаури Марьямяки формально уже вышли в плей-офф, однако доигрывать сезон не собираются. Финны только начали свою выездную серию, но уже одержали уверенную победу в Уфе, упрочив свое четвёртое место в Западной конференции”, — отметили на сайте ХК “Сибирь”.

Стоит отметить, что в Новосибирске команда из Хельсинки не одерживала победы уже в течении двух с половиной лет.

Первый период начался с шайбы в ворота “Сибири” от Алекса Гранта на третьей минуте матча. Следующий гол, уже в адрес “Шутов”, оформил Максим Казаков во втором периоде, на 39-ой минуте игры.

На третьем периоде игроки серьёзно разошлись. Обе команды забили по две шайбы друг другу: Джеф Плэтт и Ессе Йоэнсуу принесли очки “Шутам”, а Александр Логинов и Жюльбер Брюле, соответственно, “Сибири”. Гол последнего, оформленный на 51-ой минуте, вызвал сомнения у тренера "Йокерита". Он запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря. Однако его подозрения не подтвердились — гол был чистым.

По окончанию периода был назначен овертайм, во время которого Сами Лепистё урвал победу "Йокериту". “Сибирь” проиграла со счётом 3:4.

Напомним, 29 января ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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сегодня 18:19 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 12:55 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

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