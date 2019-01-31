ХК “Сибирь” проиграл в матче с "Йокеритом" во время овертайма

фото с сайта ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб из Хельсинков прервал затянувшуюся серию поражений в Новосибирске, обыграв “Сибирь” на их родине впервые за два с половиной года.

Сегодня, 31 января, в новосибирском ледовом дворце спорта “Сибирь” состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК “Сибирь” и ХК “Йокерит” (Хельсинки). “Шуты” уже в течении трёх последних сезонов и текущего тоже стабильно остаются в числе лидеров в Западной конференции.

“Подопечные Лаури Марьямяки формально уже вышли в плей-офф, однако доигрывать сезон не собираются. Финны только начали свою выездную серию, но уже одержали уверенную победу в Уфе, упрочив свое четвёртое место в Западной конференции”, — отметили на сайте ХК “Сибирь”.

Стоит отметить, что в Новосибирске команда из Хельсинки не одерживала победы уже в течении двух с половиной лет.

Первый период начался с шайбы в ворота “Сибири” от Алекса Гранта на третьей минуте матча. Следующий гол, уже в адрес “Шутов”, оформил Максим Казаков во втором периоде, на 39-ой минуте игры.

На третьем периоде игроки серьёзно разошлись. Обе команды забили по две шайбы друг другу: Джеф Плэтт и Ессе Йоэнсуу принесли очки “Шутам”, а Александр Логинов и Жюльбер Брюле, соответственно, “Сибири”. Гол последнего, оформленный на 51-ой минуте, вызвал сомнения у тренера "Йокерита". Он запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря. Однако его подозрения не подтвердились — гол был чистым.

По окончанию периода был назначен овертайм, во время которого Сами Лепистё урвал победу "Йокериту". “Сибирь” проиграла со счётом 3:4.

Напомним, 29 января ХК «Сибирь» вырвал победу в овертайме в матче с «Барысом»