Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

фото с сайта законодательного собрания нсо

На пост уполномоченного по правам предпринимателей в заксобрании претендовали два кандидата – Николай Мамулат и Наталья Пинигина.

За кандидатуру Николая Мамулата сессия Законодательного собрания Новосибирской области высказалась 63 голосами из 66. Три голоса получила Наталья Пинигина, выдвинутая депутатом и топ-менеджером госкорпорации «Ростехнологии» Юрием Зозулей.

Ранее на депутатских слушаниях Мамулата поддержали 17 депутатов, Пинигину — один.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области – государственная должность, введена региональным законом осенью 2013 года. Он назначается губернатором по представлению заксобрания по согласованию с уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте России с учётом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет, причем один и тот же человек не может быть назначен более чем на два срока.

Нынешний бизнес-омбудсмен Виктор Вязовых отработал один срок. На второй его выдвигать не стали.

Николай Мамулат трижды избирался депутатом заксобрания, накануне выборов нынешнего созыва, в 2015 году, не прошел партийные праймериз, со скандалом уступив Олегу Мирошникову. На довыборах в Куйбышевском районе Новосибирской области в 2016 году проиграл кандидату от КПРФ Сергею Зарембо.

Мамулат занимал должность директора строительной компании ООО «ИглСтрой». На данный момент работает директором по экономике ООО «Миг», возглавляет общественный совет при Министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Напомним, на днях выбрали нового руководителя новосибирской «Единой России».