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Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

Рубрика: политика

31.01.2019 13:00

фото с сайта законодательного собрания нсо

На пост уполномоченного по правам предпринимателей в заксобрании претендовали два кандидата – Николай Мамулат и Наталья Пинигина.

За кандидатуру Николая Мамулата сессия Законодательного собрания Новосибирской области высказалась 63 голосами из 66. Три голоса получила Наталья Пинигина, выдвинутая депутатом и топ-менеджером госкорпорации «Ростехнологии» Юрием Зозулей. 

Ранее на депутатских слушаниях Мамулата поддержали 17 депутатов, Пинигину — один.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области – государственная должность, введена региональным законом осенью 2013 года. Он назначается губернатором по представлению заксобрания по согласованию с уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте России с учётом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет, причем один и тот же человек не может быть назначен более чем на два срока.

Нынешний бизнес-омбудсмен Виктор Вязовых отработал один срок. На второй его выдвигать не стали.

Николай Мамулат трижды избирался депутатом заксобрания, накануне выборов нынешнего созыва, в 2015 году, не прошел партийные праймериз, со скандалом уступив Олегу Мирошникову. На довыборах в Куйбышевском районе Новосибирской области в 2016 году проиграл кандидату от КПРФ Сергею Зарембо.

Мамулат занимал должность директора строительной компании ООО «ИглСтрой». На данный момент работает директором по экономике ООО «Миг», возглавляет общественный совет при Министерстве труда и социального развития Новосибирской области. 

Напомним, на днях выбрали нового руководителя новосибирской «Единой России».

Теги: предпринимательство бизнес Новосибирское заксобрание

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Предложить новость

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

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Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцы

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

вчера 20:03 Woman 0 Коммент.

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вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

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