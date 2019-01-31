Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

фото из группы «Инцидент» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске снова поступают многочисленные сообщения о «минировании» зданий – к школам и бизнес-центрам добавились мэрия и университет.

31 января в городе вновь прокатилась волна эвакуаций. Учреждения получают предупреждения о заложенных взрывных устройствах. На данный момент ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Об эвакуациях пользователи активно рассказывают в соцсетях, в редакцию поступают сообщения очевидцев. В настоящее время известно об эвакуации 26 школ, трёх офисных зданий, а также мэрии Новосибирска и университета СибУПК.

Сиб.фм составил карту с указанием зданий, в которых сегодня прошла эвакуация.

Напомним, антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о минированиях.