Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

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Новая волна эвакуаций в Новосибирске: картаРубрика: проиcшествия
31.01.2019 16:20
фото из группы «Инцидент» соцсети «ВКонтакте»
В Новосибирске снова поступают многочисленные сообщения о «минировании» зданий – к школам и бизнес-центрам добавились мэрия и университет.
31 января в городе вновь прокатилась волна эвакуаций. Учреждения получают предупреждения о заложенных взрывных устройствах. На данный момент ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.
Об эвакуациях пользователи активно рассказывают в соцсетях, в редакцию поступают сообщения очевидцев. В настоящее время известно об эвакуации 26 школ, трёх офисных зданий, а также мэрии Новосибирска и университета СибУПК.
Сиб.фм составил карту с указанием зданий, в которых сегодня прошла эвакуация.
Напомним, антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о минированиях.
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В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей
В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь
В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии
Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера
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