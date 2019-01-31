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Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

Рубрика: проиcшествия

31.01.2019 16:20

фото из группы «Инцидент» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске снова поступают многочисленные сообщения о «минировании» зданий – к школам и бизнес-центрам добавились мэрия и университет.

31 января в городе вновь прокатилась волна эвакуаций. Учреждения получают предупреждения о заложенных взрывных устройствах. На данный момент ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Об эвакуациях пользователи активно рассказывают в соцсетях, в редакцию поступают сообщения очевидцев. В настоящее время известно об эвакуации 26 школ, трёх офисных зданий, а также мэрии Новосибирска и университета СибУПК.

Сиб.фм составил карту с указанием зданий, в которых сегодня прошла эвакуация.

Напомним, антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о минированиях.

 

Теги: эвакуация мэрия школа

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцы

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

вчера 20:03 Woman 0 Коммент.

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вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

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