3 балла
-35
65.36 75.2
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл в матче с «Йокеритом» во время овертайма

вчера 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

вчера 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

вчера 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

вчера 13:34 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

Рубрика: Авто

01.02.2019 08:48

фото с сайта pixabay.com

Аналитики сайта бесплатных объявлений изучили рынок продаж минивэнов с пробегом, подходящих для больших семей и работы в такси.

Эксперты «Авито Авто» выяснили, что в среднем цена минивэна в Новосибирске составила 363 тысячи рублей. При этом за год сумма выросла на целых 23,5 %. Это оказалось самым высоким показателем по росту стоимости среди крупных городов страны.

Дешевле же всего минивэн обойдётся омичам – 273 тысячи рублей. Дороже всего эта вместительная машина стоит, как и многое остальное, в Москве – 492 тысячи рублей.

Что касается изменения цен, то больше всего они упали в Тольятти – на 9,5 %.

«Существеннее всех по сравнению с 2017 годом подорожала Honda Stream (+10 %), а наиболее заметное снижение цены отмечено у Ford Fusion (-16 %). В 2018 году самым дорогим автомобилем данного сегмента в топ-5 был Toyota Raum за 300 002 рубля, а самым доступным – Toyota Town Ace за 118 792 рубля», – отметили эксперты.

Напомним, в ноябре эксперты «Авито Авто» провели исследование и узнали, автомобили каких марок предпочитают новички в вождении.

 

Теги: автомобили деньги

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл в матче с «Йокеритом» во время овертайма

вчера 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

вчера 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

вчера 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

вчера 13:34 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Читать далее
Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
20.09.2018

Инвестиции в стариков и студентов

Почему выгодно вкладывать в ...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее
Image
06.04.2018

Беспощадный сбор

Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...

Читать далее
Image
01.02.2018

Пополнить фонды

О чём говорит укрепление евро и падение доллара

Читать далее

Новости по теме

Ассенизатор, хлебовозка и эвакуатор «АСТ-54» столкнулись в Новосибирске 29.01.2019 Четверть онлайн-микрозаймов России выдаётся в Новосибирской области 29.01.2019 Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru 28.01.2019 Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели 28.01.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибир...

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбас...

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

Image

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальных морозах до -40 граду...

Image

Следком начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса п...

Image

Помощник украл у пенсионерки 100 тысяч рублей в Новосибирске