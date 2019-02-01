Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

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Аналитики сайта бесплатных объявлений изучили рынок продаж минивэнов с пробегом, подходящих для больших семей и работы в такси.

Эксперты «Авито Авто» выяснили, что в среднем цена минивэна в Новосибирске составила 363 тысячи рублей. При этом за год сумма выросла на целых 23,5 %. Это оказалось самым высоким показателем по росту стоимости среди крупных городов страны.

Дешевле же всего минивэн обойдётся омичам – 273 тысячи рублей. Дороже всего эта вместительная машина стоит, как и многое остальное, в Москве – 492 тысячи рублей.

Что касается изменения цен, то больше всего они упали в Тольятти – на 9,5 %.

«Существеннее всех по сравнению с 2017 годом подорожала Honda Stream (+10 %), а наиболее заметное снижение цены отмечено у Ford Fusion (-16 %). В 2018 году самым дорогим автомобилем данного сегмента в топ-5 был Toyota Raum за 300 002 рубля, а самым доступным – Toyota Town Ace за 118 792 рубля», – отметили эксперты.

Напомним, в ноябре эксперты «Авито Авто» провели исследование и узнали, автомобили каких марок предпочитают новички в вождении.