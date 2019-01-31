В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

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По уровню средней зарплаты Новосибирская область заняла восьмое место среди других регионов Сибирского федерального округа.

Территориальный орган государственной статистики по Новосибирской выложил на официальном сайте список средних зарплат в городах Сибирского федерального округа. Статистика охватывает период с января по ноябрь 2018 года.

Среднестатистический сибиряк в прошлом году за месяц получал 36 602, 6 рубля с учётом налогов и других обязательных государственных выплат. Самая высокая заработная плата была в Красноярском крае (43 875 рублей), Иркутской (41 233 рубля) и Томской (40 396) областях. Самую маленькую зарплату получают жители Алтайского края, в среднем на человека в месяц приходится 24 944 рубля.

Столица Сибири оказалась во второй половине списка, на восьмом месте. Среднестатистический новосибирец в прошлом году зарабатывал за месяц 34 500 рублей.

Аналитики Новосибирскстата связывают разницу между регионами с отраслевой структурой экономики и разным региональным коэффициентом.

Напомним, 18 января 2019 года Новосибирск занял второе место по темпу роста заработной платы.