В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

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В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в СибириРубрика: экономика
31.01.2019 12:58
Фото с сайта pixabay.com
По уровню средней зарплаты Новосибирская область заняла восьмое место среди других регионов Сибирского федерального округа.
Территориальный орган государственной статистики по Новосибирской выложил на официальном сайте список средних зарплат в городах Сибирского федерального округа. Статистика охватывает период с января по ноябрь 2018 года.
Среднестатистический сибиряк в прошлом году за месяц получал 36 602, 6 рубля с учётом налогов и других обязательных государственных выплат. Самая высокая заработная плата была в Красноярском крае (43 875 рублей), Иркутской (41 233 рубля) и Томской (40 396) областях. Самую маленькую зарплату получают жители Алтайского края, в среднем на человека в месяц приходится 24 944 рубля.
Столица Сибири оказалась во второй половине списка, на восьмом месте. Среднестатистический новосибирец в прошлом году зарабатывал за месяц 34 500 рублей.
Аналитики Новосибирскстата связывают разницу между регионами с отраслевой структурой экономики и разным региональным коэффициентом.
Напомним, 18 января 2019 года Новосибирск занял второе место по темпу роста заработной платы.
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В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей
В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь
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