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Специалисты сообщили о несоответствии некоторых марок новосибирской сметаны ГОСТу

Рубрика: общество

31.01.2019 17:18

фото с сайта firestock.ru

Специалисты новосибирского Центра стандартизации и метрологии проверили сметану местных производителей на соответствие нормативам и нашли нарушения.

Для проведения лабораторного исследования в торговых сетях Новосибирска были куплены четыре образца сметаны жирностью 15 %. Проверялось соблюдение производителями микробиологических и физико-химических показателей при производстве продукта. На упаковке все производители указали, что сметана соответствует ГОСТ 31453-2013. 

Мониторинг образцов показал, что сметана торговой марки «Луковское» (село Усть-Луковка) не соответствует нормативам по микробиологическим показателям – в ней обнаружены бактерии группы кишечных палочек и завышено содержание дрожжей. Сметана торговой марки «ZORKA» (город Купино) тоже содержала повышенное количество дрожжей. Отметим, что проверку по микробиологическим показателям не прошла и сметана «Алтайская бурёнка» (Алтайский край), которую проверяли специалисты Красноярска. 

Лабораторный анализ также показал, что все проверенные образцы являются натуральной сметаной, в них не обнаружены растительные жиры. 

Напомним, с июля 2019 года все натуральные молочные продукты будут маркированы на полках специальной надписью. 

 

Теги: продукты производство

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Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

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В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцы

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

вчера 20:03 Woman 0 Коммент.

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вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

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