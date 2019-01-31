Специалисты сообщили о несоответствии некоторых марок новосибирской сметаны ГОСТу

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Специалисты новосибирского Центра стандартизации и метрологии проверили сметану местных производителей на соответствие нормативам и нашли нарушения.

Для проведения лабораторного исследования в торговых сетях Новосибирска были куплены четыре образца сметаны жирностью 15 %. Проверялось соблюдение производителями микробиологических и физико-химических показателей при производстве продукта. На упаковке все производители указали, что сметана соответствует ГОСТ 31453-2013.

Мониторинг образцов показал, что сметана торговой марки «Луковское» (село Усть-Луковка) не соответствует нормативам по микробиологическим показателям – в ней обнаружены бактерии группы кишечных палочек и завышено содержание дрожжей. Сметана торговой марки «ZORKA» (город Купино) тоже содержала повышенное количество дрожжей. Отметим, что проверку по микробиологическим показателям не прошла и сметана «Алтайская бурёнка» (Алтайский край), которую проверяли специалисты Красноярска.

Лабораторный анализ также показал, что все проверенные образцы являются натуральной сметаной, в них не обнаружены растительные жиры.

Напомним, с июля 2019 года все натуральные молочные продукты будут маркированы на полках специальной надписью.