Новосибирские альпинисты проведут акцию «Бессмертный полк» на вершине горы

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С портретами ветеранов Великой Отечественной войны новосибирцы взойдут на вершину горы на Алтае высотой 3403 метра.

В НГТУ возобновил работу клуб альпинистов с 60-летней историей – одной из его первых акций станет покорение вершины Юбилейная в Республике Алтай. Альпинисты присоединятся к международному движению «Бессмертный полк».

«Вершина Юбилейная, на которую поднимутся альпинисты, расположена в отрогах Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай. В руках альпинисты будут нести портреты своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны», – передаёт Управление информационной политики НГТУ.

Восстановить работу Клуба альпинистов покорителя Эвереста, мастера спорта Глеба Соколова при НГТУ позволило подписанное накануне положение. Свои подписи в документе оставили ректор вуза Анатолий Батаев, председатель местной молодёжной общественной организации «Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области» Олег Макаров и президент клуба Глеб Соколов. Сейчас здесь занимаются 40 местных студентов.

В планах клуба – стать центром развития альпинизма в Новосибирской области и принимать участие в соревнованиях различного уровня.

Напомним, в 2017 году альпинисты в рамках проекта «Сибиряки на больших стенах мира» проложили новый альпинистский маршрут высшей категории трудности на одну из знаковых гор в Пакистане.