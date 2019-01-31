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Новосибирские альпинисты проведут акцию «Бессмертный полк» на вершине горы

Рубрика: общество

31.01.2019 15:23

фото с сайта pixabay.com

С портретами ветеранов Великой Отечественной войны новосибирцы взойдут на вершину горы на Алтае высотой 3403 метра.

В НГТУ возобновил работу клуб альпинистов с 60-летней историей – одной из его первых акций станет покорение вершины Юбилейная в Республике Алтай. Альпинисты присоединятся к международному движению «Бессмертный полк».

«Вершина Юбилейная, на которую поднимутся альпинисты, расположена в отрогах Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай. В руках альпинисты будут нести портреты своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны», – передаёт Управление информационной политики НГТУ.

Восстановить работу Клуба альпинистов покорителя Эвереста, мастера спорта Глеба Соколова при НГТУ позволило подписанное накануне положение. Свои подписи в документе оставили ректор вуза Анатолий Батаев, председатель местной молодёжной общественной организации «Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области» Олег Макаров и президент клуба Глеб Соколов. Сейчас здесь занимаются 40 местных студентов.

В планах клуба – стать центром развития альпинизма в Новосибирской области и принимать участие в соревнованиях различного уровня.

Напомним, в 2017 году альпинисты в рамках проекта «Сибиряки на больших стенах мира» проложили новый альпинистский маршрут высшей категории трудности на одну из знаковых гор в Пакистане.

Теги: спорт альпинизм НГТУ Бессмертный полк

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Предложить новость

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцы

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

вчера 20:03 Woman 0 Коммент.

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