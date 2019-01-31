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Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

Рубрика: общество

31.01.2019 19:29

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области приняли закон, который разрешает людям собирать сухие ветки.

Депутаты заксобрания приняли во втором чтении законопроект о праве собирать валежник без разрешения. Ранее жителям нужно было получать на это “добро” от властей, на что могло уходить до 120 дней. Об этом сообщил ТАСС.

До этого ряд депутатов заксобрания и регионального правительства выступали против этого закона. Они считали, что под видом валежника жители будут вывозить ликвидную древесину.

"Мы максимально решили не усложнять ситуацию в том формате, в котором принят федеральный закон, который позволил собирать валежник, мы его оставили. Вопросы, которые возникали при обсуждении, мы их оставили, не стали вводить никаких ограничений", — передало агентство слова на сессии заксобрания председателя аграрного комитета регионального парламента Олега Подоймы.

Напомним, на сессии заксобрания проголосовали за кандидатуру Николая Мамулата на должность бизнес-омбудсмена.

 

Теги: законотворчество Заксобрание

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Предложить новость

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сегодня 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

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сегодня 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

Натуральные молочные продукты с маркировкой появятся летом в новосибирских магазинах

сегодня 12:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Проблемы добычи полезных ископаемых обсудят на форуме в Новосибирске

сегодня 12:55 Бизнес 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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