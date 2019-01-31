Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

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В Новосибирской области приняли закон, который разрешает людям собирать сухие ветки.

Депутаты заксобрания приняли во втором чтении законопроект о праве собирать валежник без разрешения. Ранее жителям нужно было получать на это “добро” от властей, на что могло уходить до 120 дней. Об этом сообщил ТАСС.

До этого ряд депутатов заксобрания и регионального правительства выступали против этого закона. Они считали, что под видом валежника жители будут вывозить ликвидную древесину.

"Мы максимально решили не усложнять ситуацию в том формате, в котором принят федеральный закон, который позволил собирать валежник, мы его оставили. Вопросы, которые возникали при обсуждении, мы их оставили, не стали вводить никаких ограничений", — передало агентство слова на сессии заксобрания председателя аграрного комитета регионального парламента Олега Подоймы.

Напомним, на сессии заксобрания проголосовали за кандидатуру Николая Мамулата на должность бизнес-омбудсмена.