Новосибирские спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба

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Новосибирские спасатели вытащили собаку из заброшенного погребаРубрика: общество
31.01.2019 18:01
Скриншот видео в группе МАСС в соцсети «Вконтакте»
Две женщины обратились в МАСС с просьбой помочь собаке, упавшей в заброшенный погреб; сейчас собака вернулась в приют.
Женщины, работающие в приюте для собак, обратились в МАСС и сообщили, что одно из животных упало в заброшенный погреб на улице Ватутина. Это произошло сегодня, 31 января, в 8:45.
Собака сбежала из приюта для животных, который содержат женщины. Сотрудницы отправились вслед за сбежавшей собакой и обнаружили её упавшей в вырытую яму для погреба. Животное достали, а участок огородили сигнальной лентой.
«Сейчас собака вернулась в приют, а информации о том, когда собираются закапывать яму и собираются ли, у меня нет», – прокомментировал ситуацию начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Напомним, 17 октября 2018 года новосибирские спасатели вытащили котёнка из плена и нашли ему хозяйку.
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