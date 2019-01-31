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Новосибирские спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба

Рубрика: общество

31.01.2019 18:01

Скриншот видео в группе МАСС в соцсети «Вконтакте»

Две женщины обратились в МАСС с просьбой помочь собаке, упавшей в заброшенный погреб; сейчас собака вернулась в приют. 

Женщины, работающие в приюте для собак, обратились в МАСС и сообщили, что одно из животных упало в заброшенный погреб на улице Ватутина. Это произошло сегодня, 31 января, в 8:45. 

Собака сбежала из приюта для животных, который содержат женщины. Сотрудницы отправились вслед за сбежавшей собакой и обнаружили её упавшей в вырытую яму для погреба. Животное достали, а участок огородили сигнальной лентой. 

«Сейчас собака вернулась в приют, а информации о том, когда собираются закапывать яму и собираются ли, у меня нет», – прокомментировал ситуацию начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Напомним, 17 октября 2018 года новосибирские спасатели вытащили котёнка из плена и нашли ему хозяйку.

Теги: собаки животные МАСС

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Лента новостей

Предложить новость

ХК “Сибирь” проиграл в матче с "Йокеритом" во время овертайма

сегодня 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

сегодня 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

сегодня 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

сегодня 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

Натуральные молочные продукты с маркировкой появятся летом в новосибирских магазинах

сегодня 12:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Проблемы добычи полезных ископаемых обсудят на форуме в Новосибирске

сегодня 12:55 Бизнес 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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