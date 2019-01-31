Новосибирские спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба

Скриншот видео в группе МАСС в соцсети «Вконтакте»

Две женщины обратились в МАСС с просьбой помочь собаке, упавшей в заброшенный погреб; сейчас собака вернулась в приют.

Женщины, работающие в приюте для собак, обратились в МАСС и сообщили, что одно из животных упало в заброшенный погреб на улице Ватутина. Это произошло сегодня, 31 января, в 8:45.

Собака сбежала из приюта для животных, который содержат женщины. Сотрудницы отправились вслед за сбежавшей собакой и обнаружили её упавшей в вырытую яму для погреба. Животное достали, а участок огородили сигнальной лентой.

«Сейчас собака вернулась в приют, а информации о том, когда собираются закапывать яму и собираются ли, у меня нет», – прокомментировал ситуацию начальник МАСС Дмитрий Фокин.

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