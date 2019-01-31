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Натуральные молочные продукты с маркировкой появятся летом в новосибирских магазинах

Рубрика: экономика, общество

31.01.2019 12:59

фото с сайта firestock.ru

Правительство России подписало постановление о раздельном распределении на полках магазинов молочной и молокосодержащей продукции.

С 1 июля 2019 года вступает в силу новый порядок размещения в торговом зале молочной продукции: соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Теперь в магазинах молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов. Более того, обязательной становится информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

Комментируя постановление, Дмитрий Медведев подчеркнул, что у нововведения есть как минимум два плюса. Во-первых, потребитель может легко найти продукт, который точно не содержит растительных жиров. Во-вторых, в выигрыше оказываются малые и средние предприятия по производству молочных продуктов.

«Им зачастую непросто наладить сбыт этой продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, как правило, короткий срок реализации. А новые правила выкладки позволят <..> привлечь внимание потребителей», – говорится в стенограмме совещания о ходе подготовки государственной программы комплексного развития сельских территорий.

Постановление вступает в силу с 1 июля, чтобы ритейлеры сумели подготовить торговые залы к новым требованиям. Соответствующие изменения также внесены в Правила продажи отдельных видов товаров.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске были найдены фейковые предприятия по производству молочных продуктов. 

Теги: продукты качество Правительство РФ

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Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцы

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

вчера 20:03 Woman 0 Коммент.

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