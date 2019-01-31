Натуральные молочные продукты с маркировкой появятся летом в новосибирских магазинах

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Правительство России подписало постановление о раздельном распределении на полках магазинов молочной и молокосодержащей продукции.

С 1 июля 2019 года вступает в силу новый порядок размещения в торговом зале молочной продукции: соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Теперь в магазинах молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов. Более того, обязательной становится информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

Комментируя постановление, Дмитрий Медведев подчеркнул, что у нововведения есть как минимум два плюса. Во-первых, потребитель может легко найти продукт, который точно не содержит растительных жиров. Во-вторых, в выигрыше оказываются малые и средние предприятия по производству молочных продуктов.

«Им зачастую непросто наладить сбыт этой продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, как правило, короткий срок реализации. А новые правила выкладки позволят <..> привлечь внимание потребителей», – говорится в стенограмме совещания о ходе подготовки государственной программы комплексного развития сельских территорий.

Постановление вступает в силу с 1 июля, чтобы ритейлеры сумели подготовить торговые залы к новым требованиям. Соответствующие изменения также внесены в Правила продажи отдельных видов товаров.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске были найдены фейковые предприятия по производству молочных продуктов.