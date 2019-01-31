Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

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Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые суткиРубрика: общество
31.01.2019 16:11
фото с сайта аэропорта Якутска
Рейсы авиакомпании S7 из Новосибирска в Якутск и в обратном направлении задерживаются с 30 января.
Рейс № 3244 из Якутска в Новосибирск должен был вылететь 30 января в 10:10. Однако пассажиры до сих пор находятся в аэропорту. К ним присоединились те, кто должен был вылететь сегодня, 31 января. Рейс также задержан, информация о времени вылета будет доступна после 21:30. Рейс от 30 января отправится в Новосибирск в 20:30.
В Новосибирске задерживается вылет рейса № 3243 этой же авиакомпании. Пассажиры должны были отправиться в Якутск ещё в 02:55. Предварительно время вылета перенесено на 22:00.
Как рассказала Сиб.фм пресс-секретарь аэропорта Толмачёво Ирина Шавшина, аэропорт Якутска не принимает рейсы из Новосибирска и не отправляет по метеоусловиям. На данный момент в Якутске температура воздуха опустилась до -44, густой туман.
Напомним, в январе новосибирцы потеряли день отдыха из-за задержки рейса на Пхукет.
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Лента новостей
В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей
В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь
В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии
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