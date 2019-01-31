Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

фото с сайта аэропорта Якутска

Рейсы авиакомпании S7 из Новосибирска в Якутск и в обратном направлении задерживаются с 30 января.

Рейс № 3244 из Якутска в Новосибирск должен был вылететь 30 января в 10:10. Однако пассажиры до сих пор находятся в аэропорту. К ним присоединились те, кто должен был вылететь сегодня, 31 января. Рейс также задержан, информация о времени вылета будет доступна после 21:30. Рейс от 30 января отправится в Новосибирск в 20:30.

В Новосибирске задерживается вылет рейса № 3243 этой же авиакомпании. Пассажиры должны были отправиться в Якутск ещё в 02:55. Предварительно время вылета перенесено на 22:00.

Как рассказала Сиб.фм пресс-секретарь аэропорта Толмачёво Ирина Шавшина, аэропорт Якутска не принимает рейсы из Новосибирска и не отправляет по метеоусловиям. На данный момент в Якутске температура воздуха опустилась до -44, густой туман.

Напомним, в январе новосибирцы потеряли день отдыха из-за задержки рейса на Пхукет.