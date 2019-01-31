Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

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Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницейРубрика: общество
31.01.2019 10:28
Фото с сайта pixabay.com
Девушки заставляли одноклассницу выполнять действия сексуального характера на камеру и попытались выложить видео в сеть; Следственный комитет уже установил личности виновных.
Администратор одной из популярных омских групп соцсети «Вконтакте» сообщил в полицию о том, что им предложили к публикации видео, где подростки жестоко издевались над девочкой. Информация поступила вчера, 30 января.
В ходе расследования выяснилось, что девочки поссорились со своей одноклассницей и в тот день пригласили её домой к одной из подруг. Там они её избили и принудили совершать действия сексуального характера на камеру, чтобы потом выложить в сеть. В сети этот ролик увидела полиция и начала проверку.
В пресс-службе МВД по Омской области сообщили, что полиция работает вместе со следователями. Все участники уже известны и теперь им грозит до десяти лет колонии.
Напомним, 11 января на учительницу затравленного барнаульского подростка завели уголовное дело.
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