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Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

Рубрика: общество

31.01.2019 10:28

Фото с сайта pixabay.com

Девушки заставляли одноклассницу выполнять действия сексуального характера на камеру и попытались выложить видео в сеть; Следственный комитет уже установил личности виновных.

Администратор одной из популярных омских групп соцсети «Вконтакте» сообщил в полицию о том, что им предложили к публикации видео, где подростки жестоко издевались над девочкой. Информация поступила вчера, 30 января.

В ходе расследования выяснилось, что девочки поссорились со своей одноклассницей и в тот день пригласили её домой к одной из подруг. Там они её избили и принудили совершать действия сексуального характера на камеру, чтобы потом выложить в сеть. В сети этот ролик увидела полиция и начала проверку.

В пресс-службе МВД по Омской области сообщили, что полиция работает вместе со следователями. Все участники уже известны и теперь им грозит до десяти лет колонии.

Напомним, 11 января на учительницу затравленного барнаульского подростка завели уголовное дело.

Теги: насилие МВД школьники

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Лента новостей

Предложить новость

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

вчера 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

вчера 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

вчера 10:58 Хроника 0 Коммент.

При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ века

вчера 10:33 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

вчера 10:15 Общество 0 Коммент.

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