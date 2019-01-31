Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

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Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под ИркутскомРубрика: проиcшествия
31.01.2019 10:46
фото из группы ГУ МВД по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии на трассе Иркутск – Усть-Уда.
В результате серьёзного ДТП под Иркутском погибли четыре человека, пять пострадавших госпитализированы – сообщает ГУ МЧС по региону в официальной группе в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла около семи часов утра 31 января на трассе Иркутск – Усть-Уда. По предварительной информации, водитель маршрутки, которая следовала в областной центр, врезался в стоявший на проезжей части автомобиль «Камаз», гружённый лесом.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Полиции предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.
Напомним, в сентябре 2018 года в результате аварии на трассе под Новосибирском погибли два человека.
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