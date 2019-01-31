Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

фото из группы ГУ МВД по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии на трассе Иркутск – Усть-Уда.

В результате серьёзного ДТП под Иркутском погибли четыре человека, пять пострадавших госпитализированы – сообщает ГУ МЧС по региону в официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла около семи часов утра 31 января на трассе Иркутск – Усть-Уда. По предварительной информации, водитель маршрутки, которая следовала в областной центр, врезался в стоявший на проезжей части автомобиль «Камаз», гружённый лесом.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Полиции предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Напомним, в сентябре 2018 года в результате аварии на трассе под Новосибирском погибли два человека.