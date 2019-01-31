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Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

Рубрика: проиcшествия

31.01.2019 10:46

фото из группы ГУ МВД по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии на трассе Иркутск – Усть-Уда.

В результате серьёзного ДТП под Иркутском погибли четыре человека, пять пострадавших госпитализированы – сообщает ГУ МЧС по региону в официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла около семи часов утра 31 января на трассе Иркутск – Усть-Уда. По предварительной информации, водитель маршрутки, которая следовала в областной центр, врезался в стоявший на проезжей части автомобиль «Камаз», гружённый лесом.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Полиции предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Напомним, в сентябре 2018 года в результате аварии на трассе под Новосибирском погибли два человека.

Теги: аварии ДТП Иркутская область

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Предложить новость

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

вчера 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

вчера 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

вчера 10:58 Хроника 0 Коммент.

При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ века

вчера 10:33 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

вчера 10:15 Общество 0 Коммент.

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