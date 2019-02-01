Половине новосибирцев тяжело работать зимой

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Жители Новосибирска признались исследователям, что работоспособность зависит от времени года и суток.

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опросил 1 120 новосибирцев на тему зависимости продуктивности их труда от сезона. 58 % опрошенных отметили её наличие.

55 % респондентов тяжелее всего работать зимой, четверти горожанам невыносимо трудиться летом, а 11 % – осенью. Лишь 9 % опрошенных отметили спад продуктивности весной.

«Среди основных причин снижения работоспособности зимой респонденты назвали апатию, сонливость, короткий световой день. Летом мешает работать жара и желание уехать на природу, а осенью – серость и упадок настроения. Весной желание трудиться снижается из-за авитаминоза», – отметил руководитель отдела брендинга и PR Иван Чирков.

Стоит отметить, что 60 % жителей Новосибирска также рассказали, что они легко влились в работу после январских каникул.

Что же касается времени суток, то тут 46 % опрошенных отметили, что меньше всего у них сил для работы по утрам. 38 % горожан ощущают снижение работоспособности ближе к вечеру, а 16% – днём.

Напомним, в январе вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране.