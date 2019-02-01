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Половине новосибирцев тяжело работать зимой

Рубрика: работа

01.02.2019 08:08

фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирска признались исследователям, что работоспособность зависит от времени года и суток.

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опросил 1 120 новосибирцев на тему зависимости продуктивности их труда от сезона. 58 % опрошенных отметили её наличие.

55 % респондентов тяжелее всего работать зимой, четверти горожанам невыносимо трудиться летом, а 11 % – осенью. Лишь 9 % опрошенных отметили спад продуктивности весной.

«Среди основных причин снижения работоспособности зимой респонденты назвали апатию, сонливость, короткий световой день. Летом мешает работать жара и желание уехать на природу, а осенью – серость и упадок настроения. Весной желание трудиться снижается из-за авитаминоза», – отметил руководитель отдела брендинга и PR Иван Чирков.

Стоит отметить, что 60 % жителей Новосибирска также рассказали, что они легко влились в работу после январских каникул.

Что же касается времени суток, то тут 46 % опрошенных отметили, что меньше всего у них сил для работы по утрам. 38 % горожан ощущают снижение работоспособности ближе к вечеру, а 16% – днём.

Напомним, в январе вакансия лидера команды в Новосибирске попала в топ самых дорогих по стране.

Теги: опросы исследования работа

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Предложить новость

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня

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Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл в матче с «Йокеритом» во время овертайма

вчера 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

вчера 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

вчера 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

вчера 13:34 Хроника 0 Коммент.

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