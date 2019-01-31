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Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

Рубрика: общество

31.01.2019 18:45

фото с сайта pixabay.com

Новые виды животных и растений добавили в очередное издание Красной книги Новосибирской области.

Обновлённую Красную книгу представил региональный министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко. Он рассказал, что это произошло впервые за десять лет.

«За это время учёными региона было собрано много новых данных о местонахождении, состоянии редких видов и об угрожающих им факторах. Проделанная работа позволила скорректировать исходные очерки и в некоторых случаях изменить статус редкости видов», – сообщил Андрей Даниленко.

Министр отметил, что в Красную книгу заносят и те виды, которые редки именно в этом регионе. Например, северный олень. В книгу внесли 11 новых видов животных и 17 видов растений и грибов. Среди них есть чёрный гриф, шмель спорадикус и представитель покрытосеменных растений рогульник плавающий, больше известный как чилим.

При этом 10 видов животных и девять растений и грибов, включая ястребиную славку и удода. Они уже расширили ареалы и их больше не надо опекать. Статус краснокнижных потеряла и вешенка зачехлённая – гриб, растущий на лиственных деревьях.

Напомним, в августе фотоловушки зафиксировали редкого хищника, занесённого в Красную книгу, на плато Укок на Алтае.

Теги: экология Красная книга

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Лента новостей

Предложить новость

ХК “Сибирь” проиграл в матче с "Йокеритом" во время овертайма

сегодня 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

сегодня 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

сегодня 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

сегодня 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

Натуральные молочные продукты с маркировкой появятся летом в новосибирских магазинах

сегодня 12:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Проблемы добычи полезных ископаемых обсудят на форуме в Новосибирске

сегодня 12:55 Бизнес 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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