Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

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Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской областиРубрика: общество
31.01.2019 18:45
фото с сайта pixabay.com
Новые виды животных и растений добавили в очередное издание Красной книги Новосибирской области.
Обновлённую Красную книгу представил региональный министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко. Он рассказал, что это произошло впервые за десять лет.
«За это время учёными региона было собрано много новых данных о местонахождении, состоянии редких видов и об угрожающих им факторах. Проделанная работа позволила скорректировать исходные очерки и в некоторых случаях изменить статус редкости видов», – сообщил Андрей Даниленко.
Министр отметил, что в Красную книгу заносят и те виды, которые редки именно в этом регионе. Например, северный олень. В книгу внесли 11 новых видов животных и 17 видов растений и грибов. Среди них есть чёрный гриф, шмель спорадикус и представитель покрытосеменных растений рогульник плавающий, больше известный как чилим.
При этом 10 видов животных и девять растений и грибов, включая ястребиную славку и удода. Они уже расширили ареалы и их больше не надо опекать. Статус краснокнижных потеряла и вешенка зачехлённая – гриб, растущий на лиственных деревьях.
Напомним, в августе фотоловушки зафиксировали редкого хищника, занесённого в Красную книгу, на плато Укок на Алтае.
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Лента новостей
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