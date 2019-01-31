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Проблемы добычи полезных ископаемых обсудят на форуме в Новосибирске

Рубрика: бизнес

31.01.2019 12:55

фото предоставлено организаторами выставки

На выставке в новосибирском «Экспоцентре» соберутся представители ведущих горнодобывающих и перерабатывающих предприятий.

Выставка предприятий горно-металлургического комплекса «Майнинг и металлургия 2019» пройдёт в Новосибирске с 25 по 27 сентября 2019 года. Отраслевой форум стал уже традиционным и имеет международный статус.

Как сообщают организаторы, на одной площадке соберутся ведущие специалисты предприятий по добыче полезных ископаемых, представители компаний горно-металлургического комплекса, а также производители оборудования и программного обеспечения для этих отраслей.

В этом году своё участие уже подтвердили крупнейшие игроки этого рынка, в том числе АО «СУЭК», АО «Мечел», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Северсталь», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Уралвагонзавод» и многие другие. В рамках международной экспозиции приедут специалисты из Китая, Германии, Чехии, Индии, Индонезии, Австралии, США и Канады.

Помимо выставки, в программе форума запланированы круглые столы и дебаты руководителей компаний, международных инвесторов, представителей региональных и федеральных властей.

Среди предполагаемых тем для обсуждения пройдут дискуссии о взаимодействии металлургических и угольных компаний, развитии экспортного потенциала Сибири, взаимодействие с рынком азиатско-тихоокеанского региона, модернизации транспортных и логистических путей Сибири, а также применении цифровых технологий.

Подробная информация доступна на сайте miningmetall.com, а также в группах в Facebook и Instagram.

Теги: промышленность выставки Новосибирск Экспоцентр

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Лента новостей

Предложить новость

ХК “Сибирь” проиграл в матче с "Йокеритом" во время овертайма

сегодня 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

сегодня 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

сегодня 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

сегодня 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

Натуральные молочные продукты с маркировкой появятся летом в новосибирских магазинах

сегодня 12:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Проблемы добычи полезных ископаемых обсудят на форуме в Новосибирске

сегодня 12:55 Бизнес 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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