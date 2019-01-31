Проблемы добычи полезных ископаемых обсудят на форуме в Новосибирске

фото предоставлено организаторами выставки

На выставке в новосибирском «Экспоцентре» соберутся представители ведущих горнодобывающих и перерабатывающих предприятий.

Выставка предприятий горно-металлургического комплекса «Майнинг и металлургия 2019» пройдёт в Новосибирске с 25 по 27 сентября 2019 года. Отраслевой форум стал уже традиционным и имеет международный статус.

Как сообщают организаторы, на одной площадке соберутся ведущие специалисты предприятий по добыче полезных ископаемых, представители компаний горно-металлургического комплекса, а также производители оборудования и программного обеспечения для этих отраслей.

В этом году своё участие уже подтвердили крупнейшие игроки этого рынка, в том числе АО «СУЭК», АО «Мечел», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Северсталь», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Уралвагонзавод» и многие другие. В рамках международной экспозиции приедут специалисты из Китая, Германии, Чехии, Индии, Индонезии, Австралии, США и Канады.

Помимо выставки, в программе форума запланированы круглые столы и дебаты руководителей компаний, международных инвесторов, представителей региональных и федеральных властей.

Среди предполагаемых тем для обсуждения пройдут дискуссии о взаимодействии металлургических и угольных компаний, развитии экспортного потенциала Сибири, взаимодействие с рынком азиатско-тихоокеанского региона, модернизации транспортных и логистических путей Сибири, а также применении цифровых технологий.

Подробная информация доступна на сайте miningmetall.com, а также в группах в Facebook и Instagram.