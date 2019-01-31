У сибиряков оказался самый низкий кредитный рейтинг среди россиян

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У сибиряков оказался самый низкий кредитный рейтинг среди россиянРубрика: общество
31.01.2019 17:41
фото с сайта pixabay.com
Большинство жителей России имеют высокий кредитный рейтинг, который отражает уровень кредитного риска заёмщиков, исключение составляют жители нескольких регионов Сибири.
С сегодняшнего дня вступили в силу поправки к федеральному закону «О кредитных историях», благодаря которым россияне смогут узнавать свой персональный кредитный рейтинг — он строится на основе данных о кредитной истории, частоте просрочек платежей и уровне долговой нагрузки. Чем выше балл рейтинга, тем ниже уровень кредитного риска заёмщика.
Объединённое Кредитное Бюро проанализировало индивидуальный кредитный рейтинг жителей России на основе данных о 77 миллионах граждан, когда-либо бравших кредит.
«Высокий кредитный рейтинг имеют 78 % заёмщиков или 60,6 млн россиян, средний рейтинг – 9 % или 7,4 млн человек, низкий кредитный рейтинг — 13 % или 9,8 млн человек», – отчитались в бюро.
Заёмщики с высоким кредитным рейтингом проживают в Москве (84 %), Чукотском автономном округе (83 %) и Рязанской области (83 %). Низкий кредитный рейтинг имеют жители Тывы (29 %), Хакасии (19 %) и Кемеровской области (18 %).
Напомним, в 2018 году новосибирцы попали в десятку самых закредитованных в РФ домохозяйств.
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