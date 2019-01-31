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У сибиряков оказался самый низкий кредитный рейтинг среди россиян

Рубрика: общество

31.01.2019 17:41

фото с сайта pixabay.com

Большинство жителей России имеют высокий кредитный рейтинг, который отражает уровень кредитного риска заёмщиков, исключение составляют жители нескольких регионов Сибири.

С сегодняшнего дня вступили в силу поправки к федеральному закону «О кредитных историях», благодаря которым россияне смогут узнавать свой персональный кредитный рейтинг — он строится на основе данных о кредитной истории, частоте просрочек платежей и уровне долговой нагрузки. Чем выше балл рейтинга, тем ниже уровень кредитного риска заёмщика.

Объединённое Кредитное Бюро проанализировало индивидуальный кредитный рейтинг жителей России на основе данных о 77 миллионах граждан, когда-либо бравших кредит. 

«Высокий кредитный рейтинг имеют 78 % заёмщиков или 60,6 млн россиян, средний рейтинг – 9 % или 7,4 млн человек, низкий кредитный рейтинг — 13 % или 9,8 млн человек», – отчитались в бюро.

Заёмщики с высоким кредитным рейтингом проживают в Москве (84 %), Чукотском автономном округе (83 %) и Рязанской области (83 %). Низкий кредитный рейтинг имеют жители Тывы (29 %), Хакасии (19 %) и Кемеровской области (18 %).

Напомним, в 2018 году новосибирцы попали в десятку самых закредитованных в РФ домохозяйств.

 

Теги: кредиты рейтинг

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Лента новостей

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сегодня 22:04 Общество 0 Коммент.

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Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

сегодня 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

сегодня 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

Натуральные молочные продукты с маркировкой появятся летом в новосибирских магазинах

сегодня 12:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Проблемы добычи полезных ископаемых обсудят на форуме в Новосибирске

сегодня 12:55 Бизнес 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

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