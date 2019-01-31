У сибиряков оказался самый низкий кредитный рейтинг среди россиян

фото с сайта pixabay.com

Большинство жителей России имеют высокий кредитный рейтинг, который отражает уровень кредитного риска заёмщиков, исключение составляют жители нескольких регионов Сибири.

С сегодняшнего дня вступили в силу поправки к федеральному закону «О кредитных историях», благодаря которым россияне смогут узнавать свой персональный кредитный рейтинг — он строится на основе данных о кредитной истории, частоте просрочек платежей и уровне долговой нагрузки. Чем выше балл рейтинга, тем ниже уровень кредитного риска заёмщика.

Объединённое Кредитное Бюро проанализировало индивидуальный кредитный рейтинг жителей России на основе данных о 77 миллионах граждан, когда-либо бравших кредит.

«Высокий кредитный рейтинг имеют 78 % заёмщиков или 60,6 млн россиян, средний рейтинг – 9 % или 7,4 млн человек, низкий кредитный рейтинг — 13 % или 9,8 млн человек», – отчитались в бюро.

Заёмщики с высоким кредитным рейтингом проживают в Москве (84 %), Чукотском автономном округе (83 %) и Рязанской области (83 %). Низкий кредитный рейтинг имеют жители Тывы (29 %), Хакасии (19 %) и Кемеровской области (18 %).

Напомним, в 2018 году новосибирцы попали в десятку самых закредитованных в РФ домохозяйств.