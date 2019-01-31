В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

Фото Валерия Иванова

В 2018 году на улицах города специалисты Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска тестировали четыре разные смеси.

Сегодня, 31 января, на встрече с журналистами мэр города Анатолий Локоть заявил о полном отказе от использования пескосоляной смеси для обработки улиц города. Новыми средствами, которые будут использовать в следующем сезоне, станут химический реагент и карьерный отсев.

В 2018 году началось комплексное исследование проблемы запылённости города. Выяснилось, что основной причиной является пескосоляная смесь, используемая для обработки дорог и улиц Новосибирска.

«Впервые был закуплен новый состав-отсев из карьеров. Это практически мелкие камни которые использовались в центре города в прошлом году. По отзывам водителей, новое средство показало себя хорошо, единственное замечание к нему это то, что он забивается в обувь, главное, ноги-руки целы», – прокомментировал мэр.

Химический реагент дороже, он быстрее плавит снег и действует, в отличие от соли, при температуре ниже -20 градусов. Также реагент не вредит здоровью и дорожному покрытию. Сейчас идёт период закупки на следующий сезон и это будет карьерный отсев и химический реагент, показавшие себя лучше всего при испытаниях. Новая смесь будет применяться на дорогах города со следующей зимы.

Напомним, рекомендации учёных СГУПС и института почвоведении и агрохимии СО РАН помогут свободно дышать жителям Новосибирска.