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В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

Рубрика: общество

31.01.2019 15:46

Фото Валерия Иванова

В 2018 году на улицах города специалисты Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска тестировали четыре разные смеси.

Сегодня, 31 января, на встрече с журналистами мэр города Анатолий Локоть заявил о полном отказе от использования пескосоляной смеси для обработки улиц города. Новыми средствами, которые будут использовать в следующем сезоне, станут химический реагент и карьерный отсев.

В 2018 году началось комплексное исследование проблемы запылённости города. Выяснилось, что основной причиной является пескосоляная смесь, используемая для обработки дорог и улиц Новосибирска.

«Впервые был закуплен новый состав-отсев из карьеров. Это практически мелкие камни которые использовались в центре города в прошлом году. По отзывам водителей, новое средство показало себя хорошо, единственное замечание к нему это то, что он забивается в обувь, главное, ноги-руки целы», – прокомментировал мэр.

Химический реагент дороже, он быстрее плавит снег и действует, в отличие от соли, при температуре ниже -20 градусов. Также реагент не вредит здоровью и дорожному покрытию. Сейчас идёт период закупки на следующий сезон и это будет карьерный отсев и химический реагент, показавшие себя лучше всего при испытаниях. Новая смесь будет применяться на дорогах города со следующей зимы.

Напомним, рекомендации учёных СГУПС и института почвоведении и агрохимии СО РАН помогут свободно дышать жителям Новосибирска.

Теги: мэрия мэр Локоть Анатолий

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сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

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Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцы

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

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