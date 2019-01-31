Лента новостейПредложить новость
В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей
В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь
В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии
Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера
Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве
Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте
Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском
Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей
Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега
В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города
В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесьРубрика: общество
31.01.2019 15:46
Фото Валерия Иванова
В 2018 году на улицах города специалисты Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска тестировали четыре разные смеси.
Сегодня, 31 января, на встрече с журналистами мэр города Анатолий Локоть заявил о полном отказе от использования пескосоляной смеси для обработки улиц города. Новыми средствами, которые будут использовать в следующем сезоне, станут химический реагент и карьерный отсев.
В 2018 году началось комплексное исследование проблемы запылённости города. Выяснилось, что основной причиной является пескосоляная смесь, используемая для обработки дорог и улиц Новосибирска.
«Впервые был закуплен новый состав-отсев из карьеров. Это практически мелкие камни которые использовались в центре города в прошлом году. По отзывам водителей, новое средство показало себя хорошо, единственное замечание к нему это то, что он забивается в обувь, главное, ноги-руки целы», – прокомментировал мэр.
Химический реагент дороже, он быстрее плавит снег и действует, в отличие от соли, при температуре ниже -20 градусов. Также реагент не вредит здоровью и дорожному покрытию. Сейчас идёт период закупки на следующий сезон и это будет карьерный отсев и химический реагент, показавшие себя лучше всего при испытаниях. Новая смесь будет применяться на дорогах города со следующей зимы.
Напомним, рекомендации учёных СГУПС и института почвоведении и агрохимии СО РАН помогут свободно дышать жителям Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей
В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь
В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии
Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера
Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве
Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте
Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском
Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей
Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега
В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города
Статьи по теме
МЕМолётность бытия
О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...
Два срока – не предел
Почему новосибирские депутаты не стали ограничивать...
Новости по теме
Популярное