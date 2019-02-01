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В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

Рубрика: общество

01.02.2019 09:23

Фото с официального сайта Краеведческого музея

В честь 60-летия Новосибирского музыкального театра жителям города покажут первые афиши и фото с постановок за все годы; актёры театра порадуют отрывками из спектаклей.

На сайте Новосибирского краеведческого музея появилась информация о выставке «Вольный ветер», рассказывающей историю Новосибирского музыкального театра. Показ экспонатов начнётся первого февраля.

«Экспозиция названа в честь первой постановки театра – оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер». Выставка отражает всю историю театра с самого начала. Здесь посетители увидят всё, что происходило с ним за время существования, в музей предоставили многие декорации из прошлого», – рассказали в пресс-центре Новосибирского краеведческого музея.

Выставка проводится в честь 60-летия театра и отражает как современный мир, так и историю развития культурного заведения. Там можно будет увидеть брошюры и афиши разных лет, начиная с первого года работы театра — 1959, и заканчивая современными. Также посетителям покажут фотографии со спектаклей: представят, как монохромные старые фото, так и цифровые, современные, с последних постановок. Зрители увидят старый гримёрный стол, декорации, костюмы и бутафорию прошлого века. Гостям расскажут, как развивался театр: творческие победы и поражения, мероприятия, в которых он принимал участие.

На открытии выставки посетители также услышат отрывки из постановок в исполнении актёров театра, а также классические музыкальные шедевры, исполненные струнным квартетом театра.

Напомним, на прошлой неделе заработала выставка немецких открытий.

Теги: театр Краеведческий музей выставка

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сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл в матче с «Йокеритом» во время овертайма

вчера 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

вчера 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

вчера 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

вчера 13:34 Хроника 0 Коммент.

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