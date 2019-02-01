В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

Фото с официального сайта Краеведческого музея

В честь 60-летия Новосибирского музыкального театра жителям города покажут первые афиши и фото с постановок за все годы; актёры театра порадуют отрывками из спектаклей.

На сайте Новосибирского краеведческого музея появилась информация о выставке «Вольный ветер», рассказывающей историю Новосибирского музыкального театра. Показ экспонатов начнётся первого февраля.

«Экспозиция названа в честь первой постановки театра – оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер». Выставка отражает всю историю театра с самого начала. Здесь посетители увидят всё, что происходило с ним за время существования, в музей предоставили многие декорации из прошлого», – рассказали в пресс-центре Новосибирского краеведческого музея.

Выставка проводится в честь 60-летия театра и отражает как современный мир, так и историю развития культурного заведения. Там можно будет увидеть брошюры и афиши разных лет, начиная с первого года работы театра — 1959, и заканчивая современными. Также посетителям покажут фотографии со спектаклей: представят, как монохромные старые фото, так и цифровые, современные, с последних постановок. Зрители увидят старый гримёрный стол, декорации, костюмы и бутафорию прошлого века. Гостям расскажут, как развивался театр: творческие победы и поражения, мероприятия, в которых он принимал участие.

На открытии выставки посетители также услышат отрывки из постановок в исполнении актёров театра, а также классические музыкальные шедевры, исполненные струнным квартетом театра.

Напомним, на прошлой неделе заработала выставка немецких открытий.