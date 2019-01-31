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В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

Рубрика: проиcшествия

31.01.2019 13:34

эвакуация школы № 141, фото Анжелики Майер

Новая волна предупреждений о якобы заложенных взрывных устройствах началась в Новосибирске сегодня, 31 января.

В Новосибирске с утра эвакуированы как минимум 15 детских садов и школ, а также мэрия Новосибирска, бизнес-центры, администрация города Обь. Все учреждения получили предупреждение о минировании, как и 28 января. Школьников распускают по домам, спецслужбы проверяют каждое здание.

В соцсетях дети и родители активно комментируют происходящее. Старшеклассники зачастую рады, что уроки закончились раньше времени. Но младшее звено испугано, сообщают родители. Тем не менее комментаторы отмечают, что выводят детей из учебных заведений быстро, все эвакуационные выходы открыты, давки нет.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня на встрече с журналистами назвал происходящее в городе «информационным терроризмом» и отметил, что все письма на электронную почту поступают из дальнего зарубежья. На данный момент ни на одном из проверенных объектов взрывчатых веществ не обнаружено.

Напомним, первые массовые эвакуации прошли в Новосибирске 28 января, на карте можно посмотреть все объекты.

Теги: эвакуация терроризм взрывы

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Предложить новость

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцы

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Сибири 97-летний мужчина женился на 89-летней невесте

вчера 20:03 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

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