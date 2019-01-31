В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

эвакуация школы № 141, фото Анжелики Майер

Новая волна предупреждений о якобы заложенных взрывных устройствах началась в Новосибирске сегодня, 31 января.

В Новосибирске с утра эвакуированы как минимум 15 детских садов и школ, а также мэрия Новосибирска, бизнес-центры, администрация города Обь. Все учреждения получили предупреждение о минировании, как и 28 января. Школьников распускают по домам, спецслужбы проверяют каждое здание.

В соцсетях дети и родители активно комментируют происходящее. Старшеклассники зачастую рады, что уроки закончились раньше времени. Но младшее звено испугано, сообщают родители. Тем не менее комментаторы отмечают, что выводят детей из учебных заведений быстро, все эвакуационные выходы открыты, давки нет.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня на встрече с журналистами назвал происходящее в городе «информационным терроризмом» и отметил, что все письма на электронную почту поступают из дальнего зарубежья. На данный момент ни на одном из проверенных объектов взрывчатых веществ не обнаружено.

Напомним, первые массовые эвакуации прошли в Новосибирске 28 января, на карте можно посмотреть все объекты.