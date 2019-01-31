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В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублейРубрика: экономика
31.01.2019 16:22
Фото с сайта pixabay.com
В четвёртом квартале 2018 года МРОТ в области составил 10 552 рубля в месяц, это минимальный показатель за год.
На официальном сайте правительства Новосибирской области выложили постановление, которое губернатор Андрей Травников подписал 30 января 2019 года. В этом документе говорится, что к концу 2018 года минимальная зарплата уменьшилась. Если во втором квартале МРОТ составлял 10 942 рубля в месяц, а в третьем – 10 843 рубля, то в конце года на среднего жителя приходилось 10 552 рубля в месяц.
«Прожиточный минимум варьируется для разных групп населения. Так, для трудоспособного жителя предусмотрена сумма 11 217 рублей, для пенсионеров – 8 524, а для детей – 10 800 рублей в месяц», – уточнили в пресс-службе губернатора Новосибирской области.
Из понижения прожиточного минимума следует понижение оклада для трудоспособного населения, изменения суммы декретных и больничных выплат.
Напомним, 12 декабря 2018 года новосибирские депутаты предложили увеличить МРОТ, чтобы пополнить казну.
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Лента новостей
В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей
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