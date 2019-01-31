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В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцы

Рубрика: проиcшествия

31.01.2019 09:39

ФОТО С САЙТА pxhere.com

Жительница Болотнинского района обратилась в полицию после того, как у неё украли печную плиту и чугунную печную дверцу.

В Новосибирской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из частного дома – сообщает ГУ МВД по региону. Заявление в полицию поступило от 44-летней жительницы Болотнинского района, которая обнаружила у себя пропажу печной плиты и печной чугунной дверцы.

Сотрудники МВД установили, что злоумышленник сорвал навесной замок, после чего проник в жилище. В краже подозревают ранее судимого 27-летнего мужчину, который уже привлекался к ответственности за аналогичное похищение.

У задержанного изъяли похищенные вещи. Следователи завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».

Напомним, в декабре 2018 года стало известно о том, что бывшего новосибирского полицейского будут судить за кражу бритвенного станка.

 

Теги: кражи Новосибирская область полиция

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вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

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