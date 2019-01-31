В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцы

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В Новосибирской области задержали похитителя печной дверцыРубрика: проиcшествия
31.01.2019 09:39
ФОТО С САЙТА pxhere.com
Жительница Болотнинского района обратилась в полицию после того, как у неё украли печную плиту и чугунную печную дверцу.
В Новосибирской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из частного дома – сообщает ГУ МВД по региону. Заявление в полицию поступило от 44-летней жительницы Болотнинского района, которая обнаружила у себя пропажу печной плиты и печной чугунной дверцы.
Сотрудники МВД установили, что злоумышленник сорвал навесной замок, после чего проник в жилище. В краже подозревают ранее судимого 27-летнего мужчину, который уже привлекался к ответственности за аналогичное похищение.
У задержанного изъяли похищенные вещи. Следователи завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».
Напомним, в декабре 2018 года стало известно о том, что бывшего новосибирского полицейского будут судить за кражу бритвенного станка.
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