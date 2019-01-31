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Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

Рубрика: афиша

31.01.2019 18:19

фото предоставлено организаторами мероприятия

Известные спикеры научат новосибирцев секретам ведения успешных переговоров.

С 2 по 4 февраля впервые в Новосибирске пройдёт мастер-класс по технике ведения переговоров и продаж. Участники конференции – известнейшие профессионалы Владимир Соловьёв, Аллан Пиз и Тамаш Каса

Мастер-класс соберёт владельцев бизнеса, топ-менеджеров, депутатов и политиков, менеджеров компаний, а также всех, кто развивается в технике ведения переговоров. 

2 февраля в 11:00 известный российский журналист, радио- и телеведущий, писатель Владимир Соловьёв расскажет о своей четырёхшаговой системе переговоров – как правильно подготовиться, в какой момент нужно проявлять жёсткость и как за четыре секунды показать себя в качестве эксперта.

3 февраля в 10:00 бизнес-тренер Тамаш Каса научит технике улаживания возражений, главным законам продаж и расскажет о том, как быстро завоевать доверие клиента.

4 февраля в 10:00 выступит Аллан Пиз, ведущий специалист в области коммуникаций, австралийский писатель, известный как автор книги «Язык телодвижений». Пиз поделится своими секретами эффективных переговоров, расскажет о языке тела в управлении людьми и о том, как усилить харизму.

Мастер-класс поможет тем, кто устал быть в невыгодных условиях, кто хочет научиться «дожимать» проблемных клиентов, кому необходимо убеждать и отстаивать, а также женщинам, которые устали от того, что в бизнесе противоположный пол не воспринимает их на равных. 

Подробнее ознакомиться с программой мастер-класса и приобрести билеты можно на сайте конференции и по телефону +7 383 207-81-13.

 

Теги: конференции бизнес

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Лента новостей

Предложить новость

ХК “Сибирь” проиграл в матче с "Йокеритом" во время овертайма

сегодня 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

сегодня 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

сегодня 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

сегодня 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

сегодня 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

сегодня 13:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

сегодня 13:28 Хроника 0 Коммент.

Николая Мамулата представят на должность бизнес-омбудсмена

сегодня 13:00 Политика 0 Коммент.

Натуральные молочные продукты с маркировкой появятся летом в новосибирских магазинах

сегодня 12:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирской области одни из самых низких зарплат в Сибири

сегодня 12:58 Экономика 0 Коммент.

Проблемы добычи полезных ископаемых обсудят на форуме в Новосибирске

сегодня 12:55 Бизнес 0 Коммент.

Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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