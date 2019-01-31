Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

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Известные спикеры научат новосибирцев секретам ведения успешных переговоров.

С 2 по 4 февраля впервые в Новосибирске пройдёт мастер-класс по технике ведения переговоров и продаж. Участники конференции – известнейшие профессионалы Владимир Соловьёв, Аллан Пиз и Тамаш Каса

Мастер-класс соберёт владельцев бизнеса, топ-менеджеров, депутатов и политиков, менеджеров компаний, а также всех, кто развивается в технике ведения переговоров.

2 февраля в 11:00 известный российский журналист, радио- и телеведущий, писатель Владимир Соловьёв расскажет о своей четырёхшаговой системе переговоров – как правильно подготовиться, в какой момент нужно проявлять жёсткость и как за четыре секунды показать себя в качестве эксперта.

3 февраля в 10:00 бизнес-тренер Тамаш Каса научит технике улаживания возражений, главным законам продаж и расскажет о том, как быстро завоевать доверие клиента.

4 февраля в 10:00 выступит Аллан Пиз, ведущий специалист в области коммуникаций, австралийский писатель, известный как автор книги «Язык телодвижений». Пиз поделится своими секретами эффективных переговоров, расскажет о языке тела в управлении людьми и о том, как усилить харизму.

Мастер-класс поможет тем, кто устал быть в невыгодных условиях, кто хочет научиться «дожимать» проблемных клиентов, кому необходимо убеждать и отстаивать, а также женщинам, которые устали от того, что в бизнесе противоположный пол не воспринимает их на равных.

Подробнее ознакомиться с программой мастер-класса и приобрести билеты можно на сайте конференции и по телефону +7 383 207-81-13.