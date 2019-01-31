Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

Фото с сайта ЖК «Парадиз»

Строительная компания планировала возвести 184-квартирный дом; на половину помещений уже заключены договоры долевого участия.

Застройщик жилого комплекса «Парадиз» ООО «Брик» может возобновить строительство в ближайшие две недели, но есть вероятность срыва процесса из-за угрозы суда. По данным РБК, мэрия Новосибирска планирует обанкротить строительную компанию.

Объект начали возводить ещё в 2013 году, его планировалось закончить через три года, но из стадии котлована он так и не вышел. В 2017 году из-за осадков и талых сточных вод началось разрушение подпорных стенок котлована. Муниципалитет решил ввести статус ЧС и выделил 5 миллионов рублей из городского бюджета для укрепления конструкций. Позднее администрация города добилась решения суда о возмещении затрат, однако застройщик потраченные средства в полном объёме до сих пор не компенсировал.

Мэрия Новосибирска собирается в ближайшее время обратиться в Арбитражный суд с иском о начале процедуры банкротства ООО "Брик"», – сообщили изданию в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, дольщики ЖК «Рихард» не могут получить свои квартиры уже больше четырёх лет; среди пострадавших и мэрия города.