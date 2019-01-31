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Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

Рубрика: экономика

31.01.2019 11:44

Фото с сайта ЖК «Парадиз»

Строительная компания планировала возвести 184-квартирный дом; на половину помещений уже заключены договоры долевого участия.

Застройщик жилого комплекса «Парадиз» ООО «Брик» может возобновить строительство в ближайшие две недели, но есть вероятность срыва процесса из-за угрозы суда. По данным РБК, мэрия Новосибирска планирует обанкротить строительную компанию.

Объект начали возводить ещё в 2013 году, его планировалось закончить через три года, но из стадии котлована он так и не вышел. В 2017 году из-за осадков и талых сточных вод началось разрушение подпорных стенок котлована. Муниципалитет решил ввести статус ЧС и выделил 5 миллионов рублей из городского бюджета для укрепления конструкций. Позднее администрация города добилась решения суда о возмещении затрат, однако застройщик потраченные средства в полном объёме до сих пор не компенсировал.

Мэрия Новосибирска собирается в ближайшее время обратиться в Арбитражный суд с иском о начале процедуры банкротства ООО "Брик"», – сообщили изданию в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, дольщики ЖК «Рихард» не могут получить свои квартиры уже больше четырёх лет; среди пострадавших и мэрия города.

Теги: мэрия долгострой квартира

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Предложить новость

Застройщик известного долгостроя в Новосибирске хочет возобновить работы на объекте

сегодня 11:44 Экономика 0 Коммент.

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Омские школьницы сняли на видео свои издевательства над одноклассницей

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

сегодня 08:54 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 по доступности в городе услуг по уборке снега

сегодня 08:07 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске появится больше «умных остановок» на основных магистралях города

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажира-инвалида

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

Facebook обвинили в уплате пользователям денег за кражу их личных данных

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начнут производить больше свинины и сыра

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский депутат создала петицию в поддержку школьника-хакера

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

В Искитиме пройдёт выставка экзотических пауков

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные предложили решение проблемы запылённости города

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Против хозяев собаки после драки с полицейским возбуждено уголовное дело в Новосибирске

вчера 15:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА»

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Человек погиб во время пожара в посёлке Кольцово Новосибирской области

вчера 12:57 Хроника 0 Коммент.

Apple нечаяно организовал массовую прослушку через iPhone

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Врачи смогли добраться до пациента только на вездеходе спасателей

вчера 10:58 Хроника 0 Коммент.

При храме создаётся музей памяти жертв репрессий ХХ века

вчера 10:33 Общество 0 Коммент.

Назначен и. о. директора новосибирской «Кобры»

вчера 10:15 Общество 0 Коммент.

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