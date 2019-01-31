Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптера

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Житель Новосибирска оштрафован на 3000 рублей за использование квадрокоптераРубрика: проиcшествия
31.01.2019 13:28
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Вылет портативных летательных аппаратов нужно согласовывать с местными властями; нарушителям грозит крупный штраф.
Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала жителя Новосибирска на 3 тысячи рублей за использование квадрокоптера. Мужчина в середине января в Центральном парке Новосибирска запустил устройство, не имея на это разрешения.
«При полётах над населёнными пунктами необходимо предоставить план полёта, в письменном виде направить запрос в органы местного самоуправления и получить согласование органов регулирования воздушного движения. Ни того, ни другого гражданин не сделал. Над Новосибирском, как и над некоторыми другими городами России, воздушные суда пролетают непосредственно над городом, поэтому разрешение безусловно требуется. В воздухе может возникнуть любая внештатная ситуация», – рассказали корреспонденту Сиб.фм в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Также в прокуратуре добавили, что габариты устройства и высота полёта значения не имеют, а для нарушителей, которые часто пренебрегают требованиями полётов в черте города, существует ранжирование штрафов: 3000 рублей – за первый несанкционированный полёт, от 5000 рублей – за вторичное нарушение, и так далее вплоть до изъятия устройства.
Напомним, в мае прошлого года другой житель Новосибирска также был оштрафован за несанкционированный полёт квадрокоптера над городом.
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