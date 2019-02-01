Стоимость поездок в новосибирских такси вырастет из-за холодов

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Таксомоторные предприятия и диспетчерские службы Новосибирска ожидают наплыва клиентов.

Сильные морозы, установившиеся в Новосибирске, приведут к повышению стоимости поездок в такси. Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в диспетчерской службе «Лидер», формально тариф не привязан к погодным условиям, но на итоговый чек они влияют напрямую. Обычно в сильный мороз количество заказов увеличивается не менее чем на 20 %, а это приводит к сокращению числа свободных машин и автоматическому росту ценника. При этом точный размер повышения в компании не называют.

«Всё будет зависеть от того, какая именно будет погода и сколько будет заказов, какой будет спрос – он рождает предложение», – объяснил директор диспетчерской службы Вячеслав Шевченко.

В ещё одной крупной новосибирской таксомоторной компании Сиб.фм рассказали, что используют аналогичный подход.

«Если будет повышенный спрос в вашем районе, то будет повышен и тариф», – сообщил диспетчер.

Похожая ситуация складывалась в Новосибирске в конце декабря, когда сильные морозы совпали с предновогодним ажиотажем и пробками на дорогах. Тогда стоимость проезда в такси в некоторые дни увеличивалась в несколько раз.

Напомним, в январе в новосибирском такси с женщины-инвалида потребовали доплату за перевозку её коляски.