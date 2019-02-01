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500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

Рубрика: афиша, культура

01.02.2019 17:37

фото с сайта pixabay.com

Фестиваль-конкурс определит лучших среди солистов, хореографических коллективов, любительских объединений и студий спортивной гимнастики.

2 марта в Новосибирске пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического мастерства RED FEST, организованный ассоциацией фестивалей и конкурсов Mosaic fest. В нём смогут поучаствовать как солисты, так и хореографические коллективы в возрасте от трёх лет и старше из разных регионов России. Начинающие и профессиональные танцоры покажут своё мастерство в таких направлениях, как классический, эстрадный, современный, бальный, народный танец, свободный стиль (Street Styles, Hip Hop, Popping, Vogue, Reggaeton) и танцевальное шоу. На кону – призовые путёвки в детский центр «Орлёнок» на берегу Чёрного моря, денежные гранты и участие в социальном фильме проекта «Пульс России».

Предполагается, что RED FEST объединит 500 участников.

Мероприятие пройдёт в театрально-концертном зале ДК «Энергия» при информационной поддержке министерства образования Новосибирской области, управления молодёжной политики и Общественного телевидения России.

Все вырученные от входных билетов средства пойдут в Благотворительный фонд «Защити жизнь» на помощь детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими заболеваниями, а результаты соревнований участников будут отмечены в «рейтинговой книжке артиста».

Теги: культура конкурсы

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сегодня 17:37 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:24 Авто 0 Коммент.

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

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