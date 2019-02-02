Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

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Эксперты подсчитали и сравнили, какую сумму тратят за один поход в магазин жители разных регионов России.

ОФД «Такском» выяснил средний чек жителей разных регионов страны за прошедший январь. По итогам больше всех оставляют денег в магазине жители Красноярска, Нижнего Новгорода и Челябинска: за один раз они тратили более 950 рублей. Самыми экономными оказались воронежцы, омичи, самарцы и краснодарцы: расходовали не больше 700 рублей.

Относительной бережливостью отличились и новосибирцы. Они тратили 793 рубля за один поход в магазин.

«Средний чек вырос: на автозаправках – на 14 %, в аптеках – на 6 %, в общепите и гостиницах – на 11 %, в алкомаркетах – на 6 %, в супер- и гипермаркетах – на 12 %, в продуктовых магазинах – на 5 %», – отметили эксперты.

Напомним, в январе стало известно, что в Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей.