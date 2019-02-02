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Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

Рубрика: экономика

02.02.2019 08:32

фото с сайта pixabay.com

Эксперты подсчитали и сравнили, какую сумму тратят за один поход в магазин жители разных регионов России.

ОФД «Такском» выяснил средний чек жителей разных регионов страны за прошедший январь. По итогам больше всех оставляют денег в магазине жители Красноярска, Нижнего Новгорода и Челябинска: за один раз они тратили более 950 рублей. Самыми экономными оказались воронежцы, омичи, самарцы и краснодарцы: расходовали не больше 700 рублей.

Относительной бережливостью отличились и новосибирцы. Они тратили 793 рубля за один поход в магазин.

«Средний чек вырос: на автозаправках – на 14 %, в аптеках – на 6 %, в общепите и гостиницах – на 11 %, в алкомаркетах – на 6 %, в супер- и гипермаркетах – на 12 %, в продуктовых магазинах – на 5 %», – отметили эксперты.

Напомним, в январе стало известно, что в Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей.

Теги: торговля деньги

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Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Жительнице Барнаула грозят исправительные работы за оскорбление полицейского в Instagram

вчера 14:22 Хроника 0 Коммент.

По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию

вчера 12:44 Общество 0 Коммент.

Стоимость поездок в новосибирских такси вырастет из-за холодов

вчера 12:24 Авто 0 Коммент.

Люди из Денисовой пещеры на Алтае оказались значительно древнее

вчера 12:12 Культура 0 Коммент.

Более 20 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за неделю

вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

вчера 10:59 Экономика 0 Коммент.

Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

вчера 10:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

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