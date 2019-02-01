Аномальные морозы: Новосибирску не хватило всего нескольких градусов до рекорда

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Серьёзные холода пришли в Сибирь; Сиб.фм решил посмотреть, как идут дела у соседей, а также выяснил, какая была погода в самые холодные дни Новосибирска.

В Новосибирской области ближайшей ночью, на 2 февраля, похолодает до -44 градусов. В последующие два дня, 2 и 4 февраля, температура составит от -18 до -43 градусов. Похожая ситуация происходит и у всех наших соседей по СФО. Аномальные холода окутали буквально всю Сибирь.

Ночь на 2 февраля будет холоднее всего в Томской области (до -49), в Эвенкии и Туруханском районах Красноярского края. (местами до -55). Самый холодный субботний день пройдёт также в этих местах: до -39 градусов у первых и до -50 градусов у вторых.

По информации Гидрометцентра России, средняя дневная температура в Новосибирской области в феврале составляет -10,3 градусов, а ночная -19,1 градус. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в 2018 году в феврале погода опускалась до -30…-35 градусов в Кемеровской области и Республике Алтай.

Что же касается аномалий, то самая низкая температура в Новосибирске была отмечена в январе 1915 года — тогда было -51,1 градус. В прошлом десятилетии самый холодный день был 7 января 2001 года: -45 градусов. Таким образом, погода этой ночью будет всего в шести-семи градусах от нового рекорда. Впрочем, вряд ли кто хочет, чтобы он был побит.

Напомним, аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня.