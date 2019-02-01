Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня

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МЧС советует сибирякам отказаться от дальних поездок, а если поездка неизбежна, запастись горячим чаем и едой.

По сообщения Западно-сибирского УГМС, на территории Новосибирской, Томской и Кемеровской областей в период до 4 февраля установились сильные морозы до -35...-40 градусов. Сегодня ночью, 1 февраля, температурный рекорд был зафиксирован в Усть-Тарке – -40,3 градуса. В выходные в городе и области сохранятся туманы, дымка, изморозь, гололедица.

Погодные явления способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере. Так, уже наблюдаются превышения ПДК по наличию взвешенных веществ в атмосфере в Калининском, Ленинском, Кировском и Советском районах. Возможно ухудшение самочувствия у населения из-за неустойчивого магнитного поля Земли 1 и 2 февраля. Прогнозируются также помехи КВ-радиосвязи.

Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, ни одной аварии на объектах тепло- и электроснабжения не зафиксировано. МЧС рекомендует отказаться от дальних поездок, а при необходимости выезда иметь при себе запас топлива, термосы с чаем и продуктами, заряженный мобильный телефон и тёплую одежду.

Отметим, что в 2017 году 1 февраля столбик термометра опускался всего до -11, а в прошлом году в этот день и того меньше – -10. Подобная температура наблюдалась в 2012 году, когда ночью похолодало до -34. Абсолютный температурный максимум для февраля за историю наблюдений с 1980 года был зафиксирован в регионе на уровне -45 градусов.

Напомним, первая волна аномальных морозов текущего зимнего сезона зафиксирована в Новосибирской области в первой декаде ноября.