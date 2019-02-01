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Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

Рубрика: общество

01.02.2019 14:59

Фото из группы Новосибирского зоопарка в соцсети «ВКонтакте»

Белые медведи даже рады холодам, а южные животные хорошо переносят морозы; зоопарк создал все необходимые условия.

В Новосибирском зоопарке в эти дни особенно внимательно присматривают за животными. Многие из обитателей не приспособлены к таким понижениям температур, поэтому за ними установлен особый контроль, особенно это касается детёнышей.

«Холода только начались, поэтому какую-то тенденцию в поведении уловить сложно, но вообще особых изменений мы не заметили, все так же бегают, играют», – рассказала начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова.

В открытых вольерах сотрудники всё укрыли большим количеством сена, в закрытых вольерах увеличили отопление. Травоядные получают больше корма, чем обычно. Плотоядных животных также начали кормить тёплым мясом и чаще. Например, если для амурского тигра ранее требовалось от семи до 10 килограммов мяса, то теперь ему дают до 13.

«Манулы у нас самые счастливые. Они нажировались ещё осенью, и теперь у них совсем всё хорошо», – поделилась Евгения Пирожкова.

Дежурные сотрудники зоопарка наблюдают за состоянием каждого животного. Тех, кто содержится в открытых вольерах, при необходимости переводят в закрытое помещение.

«Вообще, на улице сейчас только те, кто может перенести сибирские холода. Некоторые им даже рады. Белые медведи, например, играют ещё активнее», – уточнила Евгения Пирожкова.

Напомним, 25 января сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливали молодого яка.

Теги: морозы животные Новосибирский зоопарк

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