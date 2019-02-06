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Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

Рубрика: бизнес

06.02.2019 12:01

фото itconstruct.ru

14 февраля в Новосибирске пройдёт бесплатный семинар для владельцев интернет-магазинов о том, как повысить продажи и удержать клиентов с помощью современных цифровых технологий.

Сегодня уже и в интернет-пространстве достаточно серьёзная конкуренция. Купить любой необходимый товар очень легко, особенно у крупных ритейлеров и маркетплейсов. Дальше – больше, покупки происходят не только на сайтах, но и в соцсетях, инстаграм, мессенджерах, и даже при просмотре видео. Все стремятся превратить посетителя сайта в клиента, но далеко не каждый использует правильные методы для этого.

На семинаре «Цифровые инструменты для продаж и удержания клиентов интернет-магазинов» будут даны практические примеры, как увеличить конверсию и удержать покупателя, общаться с клиентом по разным каналам связи, как создавать видеоролики и использовать их для продажи товаров в интернет-магазине.

Спикеры также расскажут о том, как улучшить страницу товара и куда направить клиента при переходе с рекламы на сторонних ресурсах. Все обсуждаемые темы подробно описаны в программе семинара.

Организаторы обещают, что будет море полезной информации и новый взгляд на развитие бизнеса. Количество мест ограничено, для участия требуется регистрация. Записи семинара и онлайн-трансляции не будет. Дополнительная информация в компании ITConstruct по телефону 8 (383) 30-40-110 или по e-mail seminar@itconstruct.ru.

Семинар пройдёт 14 февраля с 10:00 до 14:30 в конференц-зале гостиницы «Gorskiy city hotel». Участие бесплатно.

Зарегистрироваться можно по ссылке itconstruct.ru/about/seminars.

 

 

 

Теги: интернет бизнес семинар

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

сегодня 08:01 Работа 0 Коммент.

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вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на ТЭЦ-5 починили неисправный котёл

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

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