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Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов
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Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентовРубрика: бизнес
06.02.2019 12:01
фото itconstruct.ru
14 февраля в Новосибирске пройдёт бесплатный семинар для владельцев интернет-магазинов о том, как повысить продажи и удержать клиентов с помощью современных цифровых технологий.
Сегодня уже и в интернет-пространстве достаточно серьёзная конкуренция. Купить любой необходимый товар очень легко, особенно у крупных ритейлеров и маркетплейсов. Дальше – больше, покупки происходят не только на сайтах, но и в соцсетях, инстаграм, мессенджерах, и даже при просмотре видео. Все стремятся превратить посетителя сайта в клиента, но далеко не каждый использует правильные методы для этого.
На семинаре «Цифровые инструменты для продаж и удержания клиентов интернет-магазинов» будут даны практические примеры, как увеличить конверсию и удержать покупателя, общаться с клиентом по разным каналам связи, как создавать видеоролики и использовать их для продажи товаров в интернет-магазине.
Спикеры также расскажут о том, как улучшить страницу товара и куда направить клиента при переходе с рекламы на сторонних ресурсах. Все обсуждаемые темы подробно описаны в программе семинара.
Организаторы обещают, что будет море полезной информации и новый взгляд на развитие бизнеса. Количество мест ограничено, для участия требуется регистрация. Записи семинара и онлайн-трансляции не будет. Дополнительная информация в компании ITConstruct по телефону 8 (383) 30-40-110 или по e-mail seminar@itconstruct.ru.
Семинар пройдёт 14 февраля с 10:00 до 14:30 в конференц-зале гостиницы «Gorskiy city hotel». Участие бесплатно.
Зарегистрироваться можно по ссылке itconstruct.ru/about/seminars.
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