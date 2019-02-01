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Более 20 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за неделю

Рубрика: общество

01.02.2019 11:42

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области наблюдается повышение уровня заболеваемости населения вирусными инфекциями, в том числе гриппом А/H3N2 и А/H1N1.

Специалисты управления Роспотребнадзора по региону сообщили об увеличении заболеваемости населения более чем на 10 % за неделю. Частично закрыты 12 школ и 54 детских сада. В связи с этим населению даны рекомендации, как не заразиться ОРВИ и поддержать свой иммунитет.

Как ни странно, но самая первая из рекомендаций – чаще мыть руки с мылом. Вирусы оседают на поверхностях, особенно в общественных местах. При большом скоплении людей нужно носить медицинскую маску, особенно если у кого-то очевидны признаки заболевания.

В рационе питания должны быть продукты, богатые витамином С, такие как лимоны, ананасы, киви, болгарский перец, чёрная смородина, облепиха, шиповник. Не забывать употреблять в пищу и естественные антисептики – лук и чеснок в свежем виде. По рекомендации врача можно применять иммуностимулирующие препараты.

Если признаки заболевания – насморк, кашель, температура, общее недомогание, ломота в теле – всё же проявились, необходимо остаться дома и вызвать врача. Переносить вирусное заболевание, а тем более грипп «на ногах» нельзя: ослабленный организм восприимчив к другим, более тяжелым заболеваниям, таким как пневмония. Другие довольно частые осложнения – проблемы с сердцем и лор-органами.

Напомним, первые случаи заболевания гриппом зафиксированы в текущем сезоне в ноябре .

Теги: здоровье медицина лечение грипп

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