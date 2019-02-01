Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

фото с сайта Сибирского таможенного управления

В прошлом году самое большое количество подделок отмечено по таким группам товаров, как табачные и чулочно-носочные изделия, одежда, обувь и продукты.

Сотрудники Сибирского таможенного управления в 2018 году пресекли ввоз контрафакта на территорию России через таможенные посты СФО в количестве более 2 млн единиц. Самый большой поток поддельной продукции шёл через границу с Казахстаном.

«Особое внимание выявлению контрафактных товаров уделялось при организации работы мобильных групп вблизи государственной границы РФ с Республикой Казахстан. Выявлено и изъято около 800 тысяч единиц контрафактной продукции (сигареты, наушники, велозапчасти, одежда/обувь, станки, маркированные товарными знаками OSCAR, JBL, GILLETTE, SHIMANO, JORDAN)», – рассказал Начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов СТУ Денис Романенко.

Таким образом, предотвращён ущерб правообладателям товарных знаков более чем на 1 миллиард рублей. Возбуждено 655 административных дел за незаконное использование товарных знаков и нарушение авторских прав. К тому же расследуются 29 уголовных дел в связи с незаконным использованием средств индивидуализации товаров.

Напомним, в июне 2018 года было изъято более 3 тысяч поддельных костюмов, футболок шорт, маркированных фирмами Gucci, Calvin Klein и другими.