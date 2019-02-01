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Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

Рубрика: общество

01.02.2019 10:12

фото с сайта Сибирского таможенного управления

В прошлом году самое большое количество подделок отмечено по таким группам товаров, как табачные и чулочно-носочные изделия, одежда, обувь и продукты.

Сотрудники Сибирского таможенного управления в 2018 году пресекли ввоз контрафакта на территорию России через таможенные посты СФО в количестве более 2 млн единиц. Самый большой поток поддельной продукции шёл через границу с Казахстаном. 

«Особое внимание выявлению контрафактных товаров уделялось при организации работы мобильных групп вблизи государственной границы РФ с Республикой Казахстан. Выявлено и изъято около 800 тысяч единиц контрафактной продукции (сигареты, наушники, велозапчасти, одежда/обувь, станки, маркированные товарными знаками OSCAR, JBL, GILLETTE, SHIMANO, JORDAN)», – рассказал Начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов СТУ Денис Романенко.

Таким образом, предотвращён ущерб правообладателям товарных знаков более чем на 1 миллиард рублей. Возбуждено 655 административных дел за незаконное использование товарных знаков и нарушение авторских прав. К тому же расследуются 29 уголовных дел в связи с незаконным использованием средств индивидуализации товаров.

Напомним, в июне 2018 года было изъято более 3 тысяч поддельных костюмов, футболок шорт, маркированных фирмами Gucci, Calvin Klein и другими. 

 

Теги: Таможня контрафакт

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Предложить новость

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сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл в матче с «Йокеритом» во время овертайма

вчера 22:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Презентовали первое за десять лет издание Красной книги Новосибирской области

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Соловьёв и Аллан Пиз проведут мастер-класс в Новосибирске

вчера 18:19 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирской области прожиточный минимум стал меньше на 300 рублей

вчера 16:22 Экономика 0 Коммент.

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы не могут улететь из Якутска вторые сутки

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске больше не будут использовать на дорогах пескосоляную смесь

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске поступили сообщения о минировании школ, детских садов и мэрии

вчера 13:34 Хроника 0 Коммент.

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