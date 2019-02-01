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Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

Рубрика: общество

01.02.2019 21:22

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

У главы Новосибирской области Андрея Травникова сегодня особенный день; редакция Сиб.фм присоединяется к поздравлениям.

Сегодня, 1 февраля, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову исполнилось 48 лет.

Бывший мэр Вологды прибыл в Сибирь 6 октября 2017 года – тогда его назначили исполняющим обязанности главы региона. Успешно проявив себя, Андрей Травников за короткий срок сумел избавиться от статуса «варяга из Вологды», и 9 сентября 2018 года одержал победу на выборах губернатора, возглавив область уже без приставки «и. о.».

С днём рождения Андрея Травникова поздравили однопартийцы:

«На протяжении многих лет вы являетесь опытным деятелем, которого всегда отличали профессионализм, глубокие знания и неиссякаемая энергия. Вас знают как руководителя высокого уровня, энергичного и ответственного человека, способного с успехом претворить в жизнь самые смелые планы, новые решения во имя процветания нашего региона», – сообщили на сайте партии.

Редакция интернет-журнала Сиб.фм присоединяется к поздравлениям и желает Андрею Травникову успешного продолжения работы в Новосибирской области, достижения высоких результатов, отличных идей, огромной пользы и благополучия.

Напомним, в январе Андрей Травников и Дмитрий Лукашенко обсудили сотрудничество между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.

 

Теги: Правительство Новосибирской области Травников Андрей

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Лента новостей

Предложить новость

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Жительнице Барнаула грозят исправительные работы за оскорбление полицейского в Instagram

вчера 14:22 Хроника 0 Коммент.

По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию

вчера 12:44 Общество 0 Коммент.

Стоимость поездок в новосибирских такси вырастет из-за холодов

вчера 12:24 Авто 0 Коммент.

Люди из Денисовой пещеры на Алтае оказались значительно древнее

вчера 12:12 Культура 0 Коммент.

Более 20 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за неделю

вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

вчера 10:59 Экономика 0 Коммент.

Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

вчера 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Сибирская таможня в 2018 году нашла два миллиона единиц контрафакта

вчера 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

вчера 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

вчера 09:23 Общество 0 Коммент.

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