Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

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Губернатор Новосибирской области отметил свой день рожденияРубрика: общество
01.02.2019 21:22
ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО
У главы Новосибирской области Андрея Травникова сегодня особенный день; редакция Сиб.фм присоединяется к поздравлениям.
Сегодня, 1 февраля, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову исполнилось 48 лет.
Бывший мэр Вологды прибыл в Сибирь 6 октября 2017 года – тогда его назначили исполняющим обязанности главы региона. Успешно проявив себя, Андрей Травников за короткий срок сумел избавиться от статуса «варяга из Вологды», и 9 сентября 2018 года одержал победу на выборах губернатора, возглавив область уже без приставки «и. о.».
С днём рождения Андрея Травникова поздравили однопартийцы:
«На протяжении многих лет вы являетесь опытным деятелем, которого всегда отличали профессионализм, глубокие знания и неиссякаемая энергия. Вас знают как руководителя высокого уровня, энергичного и ответственного человека, способного с успехом претворить в жизнь самые смелые планы, новые решения во имя процветания нашего региона», – сообщили на сайте партии.
Редакция интернет-журнала Сиб.фм присоединяется к поздравлениям и желает Андрею Травникову успешного продолжения работы в Новосибирской области, достижения высоких результатов, отличных идей, огромной пользы и благополучия.
Напомним, в январе Андрей Травников и Дмитрий Лукашенко обсудили сотрудничество между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.
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