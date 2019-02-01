Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

У главы Новосибирской области Андрея Травникова сегодня особенный день; редакция Сиб.фм присоединяется к поздравлениям.

Сегодня, 1 февраля, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову исполнилось 48 лет.

Бывший мэр Вологды прибыл в Сибирь 6 октября 2017 года – тогда его назначили исполняющим обязанности главы региона. Успешно проявив себя, Андрей Травников за короткий срок сумел избавиться от статуса «варяга из Вологды», и 9 сентября 2018 года одержал победу на выборах губернатора, возглавив область уже без приставки «и. о.».

С днём рождения Андрея Травникова поздравили однопартийцы:

«На протяжении многих лет вы являетесь опытным деятелем, которого всегда отличали профессионализм, глубокие знания и неиссякаемая энергия. Вас знают как руководителя высокого уровня, энергичного и ответственного человека, способного с успехом претворить в жизнь самые смелые планы, новые решения во имя процветания нашего региона», – сообщили на сайте партии.

Редакция интернет-журнала Сиб.фм присоединяется к поздравлениям и желает Андрею Травникову успешного продолжения работы в Новосибирской области, достижения высоких результатов, отличных идей, огромной пользы и благополучия.

Напомним, в январе Андрей Травников и Дмитрий Лукашенко обсудили сотрудничество между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.