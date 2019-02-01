Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

фото с сайта pixabay.com

По данным экспертов, в этом году любителей боевиков ждёт 19 горячих кинопремьер.

Список самых ожидаемых блокбастеров составили критики портала Collider. В феврале на экраны выйдут «Алита: боевой ангел» и «Снегоуборщик».

Весной любители экшена смогут увидеть сразу несколько премьер от Marvel: «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Также киноманов порадуют такими фильмами как «Джон Уик 3», «Хеллбой», «Шазам», новый «Годзилла» и кинолента «Тройная граница».

Летом в прокат выйдут новая часть фильмов про Людей Икс – «Тёмный феникс», долгожданное продолжение «Людей в чёрном», «Человек-паук: вдали от дома» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Осенью зрителям покажут «Терминатора-6», «Ангелов Чарли» и «Близнеца». Под конец года, зимой, в прокат выйдут «Звёздные войны: Эпизод 9», «Джуманджи 3» и «6 футов под землёй».

Напомним, в феврале новосибирцы могут посмотреть караоке-версию «Богемской рапсодии».