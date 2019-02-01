Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

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Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 годаРубрика: афиша
01.02.2019 20:10
фото с сайта pixabay.com
По данным экспертов, в этом году любителей боевиков ждёт 19 горячих кинопремьер.
Список самых ожидаемых блокбастеров составили критики портала Collider. В феврале на экраны выйдут «Алита: боевой ангел» и «Снегоуборщик».
Весной любители экшена смогут увидеть сразу несколько премьер от Marvel: «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Также киноманов порадуют такими фильмами как «Джон Уик 3», «Хеллбой», «Шазам», новый «Годзилла» и кинолента «Тройная граница».
Летом в прокат выйдут новая часть фильмов про Людей Икс – «Тёмный феникс», долгожданное продолжение «Людей в чёрном», «Человек-паук: вдали от дома» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Осенью зрителям покажут «Терминатора-6», «Ангелов Чарли» и «Близнеца». Под конец года, зимой, в прокат выйдут «Звёздные войны: Эпизод 9», «Джуманджи 3» и «6 футов под землёй».
Напомним, в феврале новосибирцы могут посмотреть караоке-версию «Богемской рапсодии».
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