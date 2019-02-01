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Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

Рубрика: афиша

01.02.2019 20:10

фото с сайта pixabay.com

По данным экспертов, в этом году любителей боевиков ждёт 19 горячих кинопремьер.

Список самых ожидаемых блокбастеров составили критики портала Collider. В феврале на экраны выйдут «Алита: боевой ангел» и «Снегоуборщик».

Весной любители экшена смогут увидеть сразу несколько премьер от Marvel: «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Также киноманов порадуют такими фильмами как «Джон Уик 3», «Хеллбой», «Шазам», новый «Годзилла» и кинолента «Тройная граница».

Летом в прокат выйдут новая часть фильмов про Людей Икс – «Тёмный феникс», долгожданное продолжение «Людей в чёрном», «Человек-паук: вдали от дома» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Осенью зрителям покажут «Терминатора-6», «Ангелов Чарли» и «Близнеца». Под конец года, зимой, в прокат выйдут «Звёздные войны: Эпизод 9», «Джуманджи 3» и «6 футов под землёй».

Напомним, в феврале новосибирцы могут посмотреть караоке-версию «Богемской рапсодии».

Теги: отдых кино

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сегодня 19:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:14 Наука 0 Коммент.

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сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Стоимость поездок в новосибирских такси вырастет из-за холодов

сегодня 12:24 Авто 0 Коммент.

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сегодня 12:12 Культура 0 Коммент.

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сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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