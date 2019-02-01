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Люди из Денисовой пещеры на Алтае оказались значительно древнее

Рубрика: культура

01.02.2019 12:12

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В результате исследований международной группой учёных были получены новые данные относительно жизни древних людей в Денисовой пещере. 

Благодаря совместной работе российских и зарубежных учёных сделаны значительные поправки относительно датировки жизни людей, населявших Денисову пещеру на Алтае: результаты исследований более 300 тысяч отдельных кристаллов калийного полевого шпата, собранных в 103 точках, где были ранее найдены каменные орудия и останки людей, показали – Денисову пещеру населили более 280 тысяч лет назад, что значительно раньше, чем предполагали учёные. 

«Предыдущие датировки останков давали широкий и мало определенный диапазон – от 170 тысяч до 50 тысяч лет назад. <...> Учёные провели оптические исследования микрокристаллов калийного полевого шпата. Эти осадочные минералы меняются под действием света, позволяя определять время, в которое они в последний раз были на ярком солнце», – сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Издание также сообщает, что орудиям, найденным в пещере, не менее чем 287 тысяч лет и они отличаются по обработке от неандертальских. Вся совокупность фактов позволяет сказать, что неандертальцы населяли эти территории позже «денисовцев» – между 193 тысячами и 97 тысячами лет назад. Однако смена хозяев пещеры не была внезапной, и какое-то время «денисовцы» и неандертальцы жили по соседству и, вероятно, скрещивались. Поэтому в ДНК найденной в 2008 году фаланги пальца, принадлежавшей девочке из Денисовой пещеры, содержатся гены обоих видов. 

Напомним, в августе прошлого года учёные сообщили о нахождении гибридов неандертальцев и «денисовцев».

 

Теги: археология наука Институт археологии и этнографии СО РАН

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