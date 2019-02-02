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Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

Рубрика: общество

02.02.2019 09:03

КАДР ВИДЕО С YOUTUBE-КАНАЛА «МЭР_И_Я»

Глава Новосибирска планирует рассказать на видео об итогах работы муниципалитета в 2018 году.

В прямом эфире на канале «МЭР_И_Я» в YouTube мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы горожан по теме итогов работы муниципалитетов за 2018 год. В частности, глава города расскажет, где появились новые школы, как решались вопросы обманутых дольщиков, как изменится город в 2019 году и другое.

Эфир состоится в понедельник, 4 февраля, с 12:30 до 13:00. Задать вопрос можно в комментариях во время трансляции: https://www.youtube.com/МЭРИЯНСК.

Напомним, в декабре Анатолий Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате.

Теги: социальные сети Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

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Лента новостей

Предложить новость

Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Аналитики выяснили, сколько денег новосибирцы оставляют в магазине

сегодня 08:32 Экономика 0 Коммент.

Сомнолог раскрыл секреты крепкого сна для «сов»

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области отметил свой день рождения

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Кинокритики составили топ самых ожидаемых блокбастеров 2019 года

вчера 20:10 Афиша 0 Коммент.

Условный срок пробудил материнскую ответственность в жительнице Новосибирской области

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строитель признана объектом культурного наследия

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

вчера 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

вчера 17:14 Наука 0 Коммент.

Животные Новосибирского зоопарка справляются с аномальными морозами

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Жительнице Барнаула грозят исправительные работы за оскорбление полицейского в Instagram

вчера 14:22 Хроника 0 Коммент.

По текстам новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой написали диссертацию

вчера 12:44 Общество 0 Коммент.

Стоимость поездок в новосибирских такси вырастет из-за холодов

вчера 12:24 Авто 0 Коммент.

Люди из Денисовой пещеры на Алтае оказались значительно древнее

вчера 12:12 Культура 0 Коммент.

Более 20 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за неделю

вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

вчера 10:59 Экономика 0 Коммент.

Солдат в Сибири не выпускают из казарм поодиночке

вчера 10:53 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском спасатели достают рабочего из-под завала

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

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