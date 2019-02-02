Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

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Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTubeРубрика: общество
02.02.2019 09:03
КАДР ВИДЕО С YOUTUBE-КАНАЛА «МЭР_И_Я»
Глава Новосибирска планирует рассказать на видео об итогах работы муниципалитета в 2018 году.
В прямом эфире на канале «МЭР_И_Я» в YouTube мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы горожан по теме итогов работы муниципалитетов за 2018 год. В частности, глава города расскажет, где появились новые школы, как решались вопросы обманутых дольщиков, как изменится город в 2019 году и другое.
Эфир состоится в понедельник, 4 февраля, с 12:30 до 13:00. Задать вопрос можно в комментариях во время трансляции: https://www.youtube.com/МЭРИЯНСК.
Напомним, в декабре Анатолий Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате.
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