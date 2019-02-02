Мэр Локоть ответит на вопросы горожан на YouTube

КАДР ВИДЕО С YOUTUBE-КАНАЛА «МЭР_И_Я»

Глава Новосибирска планирует рассказать на видео об итогах работы муниципалитета в 2018 году.

В прямом эфире на канале «МЭР_И_Я» в YouTube мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы горожан по теме итогов работы муниципалитетов за 2018 год. В частности, глава города расскажет, где появились новые школы, как решались вопросы обманутых дольщиков, как изменится город в 2019 году и другое.

Эфир состоится в понедельник, 4 февраля, с 12:30 до 13:00. Задать вопрос можно в комментариях во время трансляции: https://www.youtube.com/МЭРИЯНСК.

Напомним, в декабре Анатолий Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате.