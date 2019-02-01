Мозаика на ДК «Строителей» признана объектом культурного наследия

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Мозаика на ДК «Строителей» признана объектом культурного наследияРубрика: общество, культура
01.02.2019 19:21
фото с сайта 2gis.ru
Около года неравнодушные к искусству Василия Кирьянова новосибирцы добивались того, чтобы не уничтожали его панно.
На ДК «Строителей», который на данный момент является концертно-театральном центром «Евразия», ещё в прошлом веке известный российский монументалист Василий Кирьянов создал панно «Строители» и «Наш город». Однако в прошлом году появилась угроза уничтожения мозаики.
Руководство центра решило утеплить фасад здания, затеяв ремонт. Эксперты начали высказывать опасения, что мозаику начнут снимать и панно утратят навсегда. Сами же произведения закрыты баннером.
Однако теперь эти панно признали объектами культурного наследия — соответствующий приказ подписал бывший начальник управления по госохране объектов культурного наследия региона Александр Кошелев 18 января. Фото документа опубликовал на своей странице в Facebook сын монументалиста, художник Василий Кирьянов.
«Теперь жутко хочется снять ненавистный баннер, ведь сибиряки (я надеюсь) успели соскучиться по суровым образам советских строителей», — написал он на своей страницу.
Напомним, в июле президент Российской академии художеств Зураб Церетели попросил губернатора Андрея Травникова сохранить мозаику на ДК «Строитель».
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