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Мозаика на ДК «Строителей» признана объектом культурного наследия

Рубрика: общество, культура

01.02.2019 19:21

фото с сайта 2gis.ru

Около года неравнодушные к искусству Василия Кирьянова новосибирцы добивались того, чтобы не уничтожали его панно.

На ДК «Строителей», который на данный момент является концертно-театральном центром «Евразия», ещё в прошлом веке известный российский монументалист Василий Кирьянов создал панно «Строители» и «Наш город». Однако в прошлом году появилась угроза уничтожения мозаики.

Руководство центра решило утеплить фасад здания, затеяв ремонт. Эксперты начали высказывать опасения, что мозаику начнут снимать и панно утратят навсегда. Сами же произведения закрыты баннером.

Однако теперь эти панно признали объектами культурного наследия — соответствующий приказ подписал бывший начальник управления по госохране объектов культурного наследия региона Александр Кошелев 18 января. Фото документа опубликовал на своей странице в Facebook сын монументалиста, художник Василий Кирьянов.

«Теперь жутко хочется снять ненавистный баннер, ведь сибиряки (я надеюсь) успели соскучиться по суровым образам советских строителей», — написал он на своей страницу.

Напомним, в июле президент Российской академии художеств Зураб Церетели попросил губернатора Андрея Травникова сохранить мозаику на ДК «Строитель».

Теги: искусство памятники скандалы

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Предложить новость

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сегодня 19:43 Общество 0 Коммент.

Мозаика на ДК «Строителей» признана объектом культурного наследия

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске

сегодня 17:37 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские учёные завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

сегодня 17:14 Наука 0 Коммент.

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сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Стоимость поездок в новосибирских такси вырастет из-за холодов

сегодня 12:24 Авто 0 Коммент.

Люди из Денисовой пещеры на Алтае оказались значительно древнее

сегодня 12:12 Культура 0 Коммент.

Более 20 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за неделю

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре дня

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую строительную компанию в третий раз требуют признать банкротом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах стартовала запись в первый класс

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов

сегодня 08:48 Авто 0 Коммент.

Половине новосибирцев тяжело работать зимой

сегодня 08:08 Работа 0 Коммент.

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